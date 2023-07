Die Kunst Italiens feiert in Frankreich gerade einen großen Auftritt, genauer die Kunst Neapels, dessen Museo e Real Bosco di Capodimonte mit seiner wunderbaren Sammlung in der Großen Galerie des Louvre zu Gast ist. Mit dem neuen Kulturminister der Regierung Meloni, dem Neapolitaner Gennaro Sangiuliano, hat das nicht viel zu tun, eher mit seinem Vorgänger Dario Franceschini, in erster Linie aber mit dem französischen Museumsdirektor Sylvain Bellenger, der die Sommerresidenz der Bourbonen zu neuem Leben erweckt und in seiner achtjährigen Ära auch das ihr zu Füßen liegende Problemviertel Sanità ins Schloss geholt hat.

Andreas Rossmann Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

Im November läuft sein Vertrag aus, eine Verlängerung ist nicht möglich; in Neapel will man ihn zum Ehrenbürger ernennen (wie zuletzt die Meistermannschaft der SSC Napoli und ihren Trainer Luciano Spalletti), in Paris erwiesen ihm die Staatspräsidenten Macron und Mattarella die Reverenz.

Als Sangiuliano im Februar, um letzte Details zu besprechen, in den Louvre kam, übergab er dem Museum ein Dossier, in dem er die Rückgabe von Kulturgütern forderte, die „gestohlen und illegal ausgeführt wurden und an Italien zurückgegeben werden müssen“. Um welche Werke es sich handelt, sagte er nicht, doch hat er im April anlässlich der Vorstellung der aus dem Getty Museum in Los Angeles zurückgeholten Skulpturengruppe „Orpheus und die Sirenen“ im Archäologischen Nationalmuseum von Tarent (MArTA) von seinem Besuch in Paris berichtet und betont, dass der „Kampf gegen die Archäomafia sehr wichtig ist“.

Die nahezu lebensgroßen Terrakottastatuen aus der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts v. Chr. waren höchstwahrscheinlich in Apulien gefunden und nach einer Raubgrabung ins Ausland verbracht worden, wo sie John Paul Getty 1976 kurz vor einem Tod über eine nicht mehr existente Schweizer Privatbank erworben hatte.

Prüfung „mit Strenge und Klarheit“

Nun ist der Louvre in die Offensive gegangen und hat die Forderungsliste veröffentlicht: Sie umfasst sieben archäologische Artefakte aus dem sechsten bis vierten Jahrhundert v. Chr., die in der (nach einer Renovierung Anfang Juli wiedereröffneten) Galerie Campana mit griechischer, etruskischer und römischer Kunst stehen, benannt nach dem Marquis, dessen Sammlung Napoleon III. erworben hatte.

Mehr zum Thema 1/

Bedeutendstes Stück ist eine Amphore, die dem „Maler von Berlin“ zugeschrieben wird, der seinen Notnamen nach dem Ort trägt, an dem sein Stil identifiziert wurde. Die Amphore zeigt auf der einen Seite einen Musiker im Profil, der Zither spielt, und auf der anderen Seite eine lorbeerbekränzte Figur, die in einer einladenden Geste den Arm ausstreckt. Die weiteren Relikte sind sechs Vasen, von denen eine dem „Maler von Ixion“ (viertes Jahrhundert v. Chr.) zugeordnet wird und eine im Stil des attischen Antimenes-Malers (sechstes Jahrhundert v. Chr.) gestaltet ist. Die Objekte wurden zwischen 1985 und 1992 an den Louvre verkauft und sind durch die Hände der Kunsthändler Giacomo Medici, Gianfranco Becchina und Edoardo Almagia gegangen, die wegen illegaler Geschäfte mit Antiquitäten verurteilt oder beschuldigt wurden.

„Ich bin der Meinung, dass Werke zweifelhafter Herkunft ein Schandfleck in den Sammlungen des Louvre sind“, sagte die Präsidentin des Museums, Laurence des Cars, gegenüber der Tageszeitung „Le Monde“. Die italienische Forderung werde „mit Strenge und Klarheit“ geprüft. Die Untersuchungen, die die Herkunft und den Weg der Objekte nachzuverfolgen versuchen, seien aber noch im Gang. Gegen Ende des Jahres könnten die Kunstwerke an Italien zurückgegeben werden.