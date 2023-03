Aktualisiert am

Museumsdirektorin in Florenz

Museumsdirektorin in Florenz :

Museumsdirektorin in Florenz : Die Nackten und die Amerikaner

In Florida hat eine Lehrerin ein Foto von Michelangelos nacktem David gezeigt und wurde wegen Pornographie entlassen. Cecilie Hollberg, Museumsdirektorin in Florenz, erkennt darin auch einen Mangel an Bildung.

Frau Hollberg, Ihr David, wenn ich das so sagen darf, steht unter Pornographieverdacht. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie von dem Vorfall in Florida hörten?

Karen Krüger Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Ich dachte, das ist so grotesk, das muss eine Falschmeldung sein, ein verfrühter Aprilscherz vielleicht. Man muss schon sehr ignorant sein und eine verschrobene Phantasie haben, um den David für pornographisch zu halten. Aber gut, jeder darf denken, was er will. Das Schlimme ist, dass aus einer absurden Meinung schwerwiegende Konsequenzen gezogen wurden: Eine Kunstlehrerin wurde entlassen, weil sie im Unterricht die Ikone der Renaissance gezeigt hat – das ist völlig unglaublich! Da hat offenbar jemand die okzidentale Kultur überhaupt nicht verstanden.