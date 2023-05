Bis zur Wiedereröffnung des Antikenmuseums in Mossul ist es ein langer Weg: Wie Restauratoren die Schäden beheben, die der IS angerichtet hat.

Bei seinem Abzug hinterließ der IS das Museum von Mossul in einem desolaten Zustand. Bild: SBAH

Ist das machbar oder nicht? Das war die Frage, die Daniel Ibled sich stellte, als er zum ersten Mal nach Mossul kam, vier Jahre nachdem die Kämpfer des „Islamischen Staates“ (IS) die nordirakische Stadt und sein Museum dem Erdboden gleich gemacht hatten. Sie seien, erinnert er sich, im Inneren des Museums über eine zehn Zentimeter dicke Staubschicht gelaufen. Über die Überreste dessen, was früher die Schätze des Hauses waren: 25.000 Bücher aus der Bibliothek, die vermutlich infolge der gewaltigen Explosion in Flammen aufgegangen war, mit der IS-Kämpfer den jahrtausendealten assyrischen Sockel eines Throns in die Luft gejagt hatten. Zu Schutt und Staub waren auch ein assyrischer Löwe und zwei Lamassu zerfallen, mythische Wesen mit Menschenköpfen, den Flügeln eines Adlers und Körpern eines Stiers. Die Zerstörung der Statuen aus Hatra, die sie erst von ihren Sockeln stießen und dann mit Presslufthammern zerlegten, hatten die IS-Anhänger dokumentiert. Das berüchtigte Video ging im Februar 2015 um die Welt.

Ibled war mit der Erfahrung eines Mannes in das Museum gekommen, der als Sechsjähriger Vergnügen darin fand, die Schalen von geknackten Nüssen wieder zusammenzusetzen, der in Afghanistan bei der Restaurierung von durch die Taliban zerstörten Artefakten half und nun an einem Projekt arbeitet, das seine Chefin Ariane Thomas, die Leiterin der Abteilung für orientalische Antiquitäten im Louvre, als ein „Albtraum-Puzzle“ bezeichnet: Daniel Ibled und sein Team setzen die Überreste der vom IS im Museum von Mossul zerstörten Schätze wieder zusammen. Seit bald zwei Jahren versuchen sie, aus Abertausenden von Teilen die jeweils zueinander passenden zu finden. Manche sind nach wie vor groß und wiegen zwanzig Kilogramm, obwohl die Kämpfer des IS alles getan haben, um sie möglichst kleinzukriegen. Andere sind so klein wie ein halber Fingernagel. Sie alle lagen kreuz und quer in den hinteren Sälen des Museums, die zu säubern allein ein Jahr dauerte. Erst legten die Restauratoren aus Frankreich ein Karomuster über den Boden, dann verstauten sie jedes einzelne Karo in einer Kiste.