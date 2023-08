Ruhige Wohnstraßen mit sauber geschnittenen Hecken, einen Marktplatz (eher einen Parkplatz) mit Gemeindebüro und Volksbank, einen Leuchtturm, Dünenfelder, etwas Mischwald dazwischen, Aufregenderes hat St. Peter-Ording nicht zu bieten. „SPO“ kürzen die Nordfriesen den sperrigen Namen ihres Orts ab, der auf der Landkarte an der Nasenspitze von Schleswig-Holstein leicht zu finden ist. An der Nordseeküste also, am Wattenmeer, und damit punktet SPO, als Bade- und Urlaubsort.

Den schönsten Rundumblick hat man von der „Parkwohnanlage Atlantic“ aus. Deshalb, weil man von hier aus den Wohnkoloss selbst nicht sieht, denn der vierzehngeschossige Solitär aus den Sechzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts beherrscht das Panorama weiträumig. (Kaum nachvollziehbar, wie so etwas damals genehmigt werden konnte).