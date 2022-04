Ehemaliges Gefängnis : Hotel mit schwedischen Gardinen

Wie bessere Bildung zu mehr Freiheit führt, beschrieb Victor Hugo prägnant: „Wer eine Schule eröffnet, der kann ein Gefängnis schließen.“ Welchen Fortschritt es bringt, wenn ein Hotel eröffnet und dafür ein ehemaliges Gefängnis geschlossen wird, das lässt sich jetzt in der Kantstraße in Berlin beobachten. Nach zehn Jahren Umbau hat das Berliner Architekturbüro von Armand Grüntuch und Almut Ernst das alte Charlottenburger Gerichtsgefängnis nahe dem Messegelände in einen Kultur-Hybriden verwandelt. Mit der Dreifach-Eröffnung des Hotels „Wilmina“, des Restaurants „Lovis“ und des Galerie- und Konferenzzentrums „Amt­salon“ auf zusammen 3800 Quadratmeter Geschossfläche bekommt das Stadtviertel am Lietzensee eine aufregende Sehenswürdigkeit und die Architekturgeschichte einen spannenden Exkurs über die Wandlungsfähigkeit von Bautypen.

Hotels in einstigen Gefängnissen gibt es, ähnlich wie Kloster-Hotels, weltweit in ungezählten Ausführungen, die aber meist wie Freizeitparks mit Gruseleffekten arbeiten. Nach der Vier-Gänge-Henkersmahlzeit kommt das Sträflings-Nachthemd, und der Concierge spielt den Wachtmeister. Solcher Klamauk drohte zu Beginn auch dem Gerichtsgefängnis an der Kantstraße. Doch mit seinen maximal 44 Zimmern war es für Hotelketten zu klein. Danach kam als Restnutzung ein Self-Storage-Depot für Kleinstmieter ins Gespräch. Da beschlossen die Architekten, selber zum Bauherren und Investor zu werden und aus dem düsteren Kerker-Komplex ein funkelndes Stadtjuwel zu machen.