Was anfangen mit der Welt?

Das Berliner Haus der Kulturen der Welt will in Zukunft ein widerständiger Ort sein und Pluralität feiern – erst mal feiert es aber den neuen Intendanten Bonaventure Ndikung.

Nähert man sich dem Berliner Haus der Kulturen der Welt vom Regierungsviertel, an dessen Rand es steht, kann man kurz glauben, die drei die Bäume überragenden Flaggen gehörten zum benachbarten Kanzleramt: schwarz, rot, gold, irritierend nur der vierte, grüne Streifen. Tatsächlich stehen die die Farben der deutschen mit denen der panafrikanischen Flagge vermischenden Stoffbahnen auf der Dachterrasse des HKW. Sie sind Teil der Ausstellung, mit der der neue Chef des Hauses, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, seine Intendanz einleitet, und seit diesem Eröffnungswochenende ein erster, weithin sichtbarer Hinweis darauf, wie er und sein Team den seit 1989 gültigen Auftrag der Institution, andere Perspektiven als die westliche ins Blickfeld zu rücken, interpretieren wollen.

Petra Ahne Redakteurin im Feuilleton.

Schon bevor man am Freitagnachmittag das Haus betrat, das da noch auf die zeremonielle Eröffnung durch einen Vodoo-Priester wartete, sah man eindrucksvoll fortgesetzt, was die Flaggen von fern andeuten: der künftige Dialog darüber, „was wir mit der Welt anfangen wollen“, so umfassend formuliert es Ndikung, beginnt mit der Umgebung und dem Gebäude selbst.