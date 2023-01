Höchster Turm in der EU : Diese Spitze ist spitze

In Warschau steht der Kulturpalast aus Sowjetzeiten nun im Schatten des höchsten Gebäudes in der EU. Doch der Varso-Tower von Foster + Partners wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen.

Seit der Errichtung des sowjetischen Kulturpalastes, der 1955 im stalinistischen Zuckerbäckerstil im Zentrum des kriegszerstörten Warschaus gebaut wurde, versucht die polnische Hauptstadt, den Blick auf das ungeliebte „Geschenk des großen Bruders“ abzuschirmen. Es wurde auch als Achte Schwester bezeichnet, weil der Turm aussieht wie die Sieben Schwestern genannten Hochhäuser, die Moskaus Silhouette dominieren. In den Fällen, in denen die Warschauer selbst bestimmen konnten, in welchem Stil sie ihre Stadt nach der Zerstörung durch die deutsche Wehrmacht neu bauen wollten, eiferten sie lieber dem Vorbild Chicago nach, wo besonders viele Menschen polnischer Abstammung lebten. Der real existierende Sozialismus stand der Schaffung einer ausgewachsenen modernen Skyline nach amerikanischem Beispiel allerdings im Wege.

Seit der Jahrhundertwende haben die himmelstrebenden städtebaulichen Ambitionen Warschaus deutlich an Dynamik gewonnen: In den vergangenen zwanzig Jahren wurden mehr als ein Dutzend neue Wolkenkratzer in der Innenstadt gebaut, die inzwischen einen Kordon um den ehemaligen Sowjetpalast bilden. Krönender Abschluss der Warschauer Skyline ist der unlängst fertiggestellte „Varso“-Tower (der Name ist abgeleitet von Varsovia, dem lateinischen Wort für Warschau) mit 53 Büroetagen. Entworfen wurde er vom Büro Foster + Partners aus London, das in Deutschland vor allem als Schöpfer der eleganten Reichstagskuppel in Berlin bekannt geworden ist.

Der Varso-Turm ist mit seinen 310 Metern das höchste Gebäude in der Europäischen Union – die allerhöchsten Wolkenkratzer des gesamten Kontinents stehen weiter östlich, in Moskau und St. Petersburg. Immerhin, von den öffentlich zugänglichen Aussichtsplattformen auf dem Dach des Turms in 230 Metern Höhe können die Warschauer nun auf den Palast der Sowjets hinunterblicken, der die längste Zeit die Höhendominante von Warschau gewesen ist.

Wie stark der 87 Jahre alte Bürogründer Lord Norman Foster persönlich den Entwurf des Turms beeinflusst hat, ist schwer zu sagen – aber selbst wenn er kaum beteiligt gewesen sein sollte (was zu vermuten ist), bestätigt es die Kraft seines gestalterischen Vermächtnisses, dass sein Stil auch von einer neuen Generation britischer Hightech-Architekten erfolgreich gepflegt wird. Ob ein monofunktionales Betonhochhaus mit Ganzglasfassade noch als Fortschrittssymbol taugt, ist allerdings fraglich. Im Fall des Varso-Turms hat Fosters Büro auf ein spektakuläres Gesamterscheinungsbild verzichtet und sich stattdessen auf die auffällige Gestaltung der zwei wichtigsten Teile eines jeden Turms konzentriert: der Basis und der Spitze. Die 80 Meter hohe Antenne erhielt mit mehreren kreisrunden Auskragungen eine elegante Gestalt. Und die obersten Etagen des Turms wurden in Form einer Klinge geformt, was ihm seine unverwechselbare Silhouette verleiht.

Der Sockel wiederum beherbergt eine spektakuläre Lobby mit zehn Meter hohen Olivenbäumen und türkischem Marmor, dazu eine von Krystyna Kaszuba-Waclawek entworfene Keramik-Kunstwand. Den übrigen Wänden aus glasfaserverstärktem Beton wurde Glimmer beigemischt, wodurch das Material einen dezenten Glanz verströmt. An ihnen vorbei geht es zu den zwölf Doppelstockaufzügen, die jeweils zwei Geschosse erschließen.

Das Baugrundstück entlang der Bahngleise im Geschäftsviertel Wola war vergleichsweise klein, es handelte sich um eine Art Niemandsland im Zentrum der Stadt, seit 1972 nebenan der neue Bahnhof gebaut worden war. Nach Ansicht von Krzysztof Gornicki, zuständiger Projektleiter von Foster + Partners, leistet das Gebäude „einen Beitrag zur Stadt als Wirtschaftszentrum und Symbol für das zeitgenössische Polen“. Ein Bericht der „New York Times“, der vor einigen Wochen erschien, zeugt jedenfalls davon, dass der Wandel Warschaus in Amerika nicht unbemerkt geblieben ist. Dort stand zu lesen, dass sich die polnische Hauptstadt in den vergangenen zehn Jahren „zu einer der faszinierendsten Hauptstädte Europas mit erstklassigen Museen, Hotels und Restaurants gemausert“ habe.