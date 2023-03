Als der dreißigjährige Steinmetz Hermann Scherer im Sommer 1923 in Basel den ehemaligen Brücke-Künstler Ernst Ludwig Kirchner kennenlernte, war das für ihn ein einschneidendes Ereignis, das Licht und Schatten brachte. Scherers großes Glück war, dass Kirchner ihn zu sich nach Davos einlud, „ein wenig in unserem herrlichen Arvenholz zu schneiden“. Für den im Badischen geborenen Scherer, der mit achtzehn in die Schweiz gezogen war, eröffnete das Zusammensein mit Kirchner neue Horizonte. Er arbeitete nun erstmals mit Holz und schuf bis zu seinem frühen Tod vier Jahre später fünfundzwanzig Skulpturen und mehr als hundert Holzschnitte. Kurz zuvor hatte er sich vom akademischen Klassizismus gelöst und einen Teil seiner bisherigen Werke vernichtet.

Mit dem neuen Werkstoff gingen eine enorme Produktivität und ein radikaler stilistischer Neuanfang einher. Angeregt von seinem prominenten Künstlerkollegen entfaltete Scherer jetzt eine expressionistische Formsprache, die diejenige Kirchners an Schroffheit und Kantigkeit oftmals übertrifft. Doch Scherer zahlte auch einen Preis für diese künstlerischen Impulse: In der öffentlichen Wahrnehmung steht er, trotz einiger erfolgreicher Ausstellungen noch zu seinen Lebzeiten, bis heute in Kirchners Schatten. Das gilt weniger für die Schweiz, wo nach einer Phase des Vergessens sein Rang als bedeutender Expressionist und Mitbegründer der Künstlergruppe Rot-Blau mittlerweile anerkannt ist, als für Deutschland.

Dort haftet Scherer, sofern sein Name einem breiteren Publikum überhaupt bekannt ist, immer noch der Ruf eines Kirchner-Imitators an. Das geht nicht zuletzt auf Kirchner selbst zurück, der – anfangs voller Lob über seinen jüngeren Kollegen – ihn gegenüber Bekannten schon bald als den „sklavischen Nachahmer meiner Arbeiten“ abwertete. Dieses Urteil war allerdings nicht Kirchners unbestechlichem Blick geschuldet. Vielmehr witterte er in Scherer den Konkurrenten, der ihm den künstlerischen Vorreiterstatus streitig machen könnte.

Fünf Holzskulpturen und fünfzig Grafiken sind zu entdecken

Wie ungerechtfertigt das Epigonen-Etikett und wie entdeckenswert Scherers Werk ist, führt jetzt eine Ausstellung des Hamburger Ernst Barlach Hauses vor Augen. Dort sind, kuratiert von Karsten Müller, fünf großformatige Holzskulpturen und fünfzig grafische Werke – in erster Linie Holzschnitte – zu sehen. Eine Reihe von Druckstöcken erlaubt zudem einen direkten Blick auf die kraftvolle Schnittführung Scherers. Seine Malerei, deren Qualität nicht an sein grafisches Œuvre heranreicht, ist nur mit einem Exponat vertreten.

Die Ausstellung spannt einen thematischen Bogen zwischen existenzialistischen Darstellungen der Einsamkeit und Triebhaftigkeit, Angst, Aggression, Unbehaustheit und kreatürlichen Nähe, grundiert von christlicher Erlösungssehnsucht und sozialrevolutionärem Engagement. Oft fließen diese Facetten zusammen wie in der „Proletariermadonna“, einer Mutter-Kind-Figur mit schlichter Gestalt und herben Gesichtszügen, die wegen ihrer Unterschichtanmutung vom Auftraggeber, der katholischen Marienkirche in Basel, nicht akzeptiert wurde. In starkem Kontrast zur Verhaltenheit dieser Zweierfigur steht der erregt gestikulierende, sein Publikum fixierende und agitierende „Redner“. Es ist der in Holz gehauene kommunistisch-anarchistische Pädagoge Otto Rühle, dessen Psychomarxismus im Zuge der 68er-Bewegung eine kurze Renaissance erlebte.