Antikenfund in Syrien : Ein Mosaik des Trojanischen Krieges

Im frühen dritten Jahrhundert nach Christus erlebte die römische Provinz Syrien ei­ne wirtschaftliche und kulturelle Blüte. Denn Septimius Severus, der im Vierkaiserjahr 194 an die Macht gekommen war, hatte eine Frau aus der Hohepriesterfamilie von Emesa geheiratet, dem heutigen nordsyrischen Homs. Iulia Domna war die Mutter von Severus’ Nachfolger Caracalla, ihre Schwester Iulia Maesa die Großmutter der späteren Kaiser Elagabal und Severus Alexander. Vier Jahrzehnte lang prägte das emesanische Priestergeschlecht die Geschicke des Imperiums.

In dieser Zeit förderten die kaiserlichen Frauen ihre Heimatregion nach Kräften. Zu ihr gehörte auch die Stadt Rastan, die in römischer Zeit Arethusa hieß und sich mit Emesa die Kontrolle über das fruchtbare obere Tal des Orontes teilte, an dessen Unterlauf die Metropole Antiochia liegt. In frühchristlicher Zeit Sitz eines Bischofs, blieb Rastan auch nach der arabischen Eroberung Syriens bis zu den Kreuzzügen ein strategisch bedeutender Ort. Die Osmanen gründeten dort eine Karawanserei, während Arethusa im achtzehnten Jahrhundert zum Namen eines katholischen Titularbistums wurde, das bis heute besteht.