Herr Demandt, das Städel Museum gibt am Samstag ein Wiedersehen mit Hans Holbeins berühmter „Madonna des Bürgermeisters Jakob Meyer zum Hasen“ bekannt, aus Anlass einer besonderen Ausstellung im Herbst. Wie ist das gelungen?

Die Ausstellung „Holbein und die Renaissance im Norden“, die wir seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Kunsthistorischen Museum in Wien vorbereiten, widmet sich den Perspektiven der nordalpinen Renaissance um 1500. Welche Maler hierzulande schauten nach Italien? Welche in die Niederlande? Und was entstand daraus? Die „Madonna“ des jüngeren Holbein von 1526 bildet nicht nur den Höhepunkt unserer Ausstellung, sondern akkumuliert diese unterschiedlichen Optionen auch auf kongeniale Weise. Nicht von ungefähr hat man das Bild die „Sixtinische Madonna des Nordens“ genannt. Zugleich ist das Gemälde höchst privat: Holbeins Madonna kommt ja gleichsam zu Basels Bürgermeister selbst nach Hause. Sogar der Teppich ist verkrumpelt.