Kunst Hanna Nagels in Mannheim : Die Frau, die sich gegen die Geschmacksrichter behauptete

Die begnadete Künstlerin Hanna Nagel, 1907 in Heidelberg geboren, ist zu Un­recht kaum bekannt. In den Jahren 1957 und 1967 richtete ihr die Geburtsstadt große Retrospektiven zu runden Geburtstagen aus. Die entscheidenden Werke der Jahre 1928 bis 1931 jedoch waren nicht dabei, und die Würdigung kam spät. Doch lässt sich daraus noch nicht auf ein be­wusstes Totschweigen einer fraglos hochbegabten Künstlerin durch garstige oder gar misogyne Kunsthistoriker schließen. Hanna Nagel arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg als Kinderbuchillustratorin und Gebrauchsgrafikerin und stellte ihre wichtigen Arbeiten der Neusachlichkeit der Zwanzigerjahre nach 1945 nicht mehr aus; selbst die eigene Tochter kannte diese Werke bis zum Tod der Mutter im Jahr 1975 nicht.

Es war ein Mann, der Mannheimer Kunsthallen-Direktor Gustav Hartlaub, der die erst Vierundzwanzigjährige direkt nach ihrem Kunststudium in Karlsruhe nach Kräften förderte. Die selbstbewusste Nagel fragte in einem Brief, ob er nicht autobiographische Arbeiten von ihr ausstellen wolle. Einen Tag später schon kam Hartlaubs bejahende Antwort. Zudem kaufte der Direktor privat für sich und eine Kuratorin der Kunsthalle Arbeiten Nagels an. Und Hartlaub war nicht irgendwer – seine epochale Mannheimer Ausstellung zur Neuen Sachlichkeit im Jahr 1925 verlieh dem Stil überhaupt erst den Namen.

Auch die „Neue Frau“ plagen die alten Probleme

Wer heute also in der Kunsthalle in der Ausstellung „Hanna Nagel“ die 190 von 1928 bis 1945 entstandenen Werke der Künstlerin abschreitet, wird dem damaligen Kunsthallen-Direktor mit seinem Stolz auf die Entdeckung dieser Künstlerin recht geben: Nagel wird mit ihrer an Rembrandt und Goya geschulten Hell-Dunkel-Kunst Ende der Zwanziger-, An­fang der Dreißigerjahre die bildliche Verfechterin der allseits postulierten „Neuen Frau“, die sich dennoch mit den alten Problemen herumzuschlagen hat: Vereinbarkeit von Beruf und Kind, bei einer Künstlerin nochmals erschwert, Unsicherheiten der Familienplanung (ihre Serie zu Paragraf 218 war der meistbesprochene Bei­trag in der epochalen Ausstellung „Frauen in Not“ von 1931) sowie die ebenfalls steinzeitalten Missverständnisse zwischen den Geschlechtern, die auch beim „Neuen Mann“ und der „Neuen Frau“ der Goldenen Zwanziger dieselben blieben.

Mit der schwarzen Hornbrille der Intellektuellen ragt sie aus der Männerwelt der Klasse von Karl Hubbuch an der Akademie Karlsruhe ebenso heraus wie in Berlin bei Emil Orlik, behauptet sich aber, respektive verarbeitet ihren Rauswurf aus der Klasse Hubbuch in der goyaesken Radierung „Die Regierenden und die Künstlerin“, auf der Akademie-Geschmacksrichter in Roben wie im Gerichtssaal zu sehen sind. In zahlreichen „Selbstbildnissen mit Brille“ und mit Kind versucht sie ihre je­weiligen Lebenssituationen im Bild zu klären. In dem 1930 entstandenen „Selbstbildnis mit Kind“ spielt sie wie schon oft zuvor das Thema Mutterschaft durch, ob­wohl ihre Tochter erst 1938 zur Welt kommen wird; Anklänge an Darstellungen der Madonna mit Kind werden konterkariert, indem das Neugeborene die Arbeitshand der linkshändigen Künstlerin fest um­klammert hält und diese somit symbolisch von der Arbeit abhält.

Ebenfalls aus dem Jahr 1930 stammt ihre scharfe Satire „Selbstmordkandidaten“ auf das Elend nach der Weltwirtschaftskrise; der Berliner Funkturm wird als bevorzugte Absprungstelle für die zahlreichen in den Tod springenden Verarmten und Verzweifelten gezeigt. Im Mittelgrund werden Dutzende schwarzer Särge für die Kundschaft vorbereitet; auf einem Schild davor zeichnet der Magis­trat der Stadt als Organisator des Massensuizids verantwortlich („Vorheriger kirchlicher Zuspruch kostet 20 Mark mehr“) und offeriert zynisch „Zuschauerkarten für 3 Mark 50“. Das ist deutlich mehr Grosz als Mammen oder Kollwitz, mit der sie be­vorzugt verglichen wird. In „Mühevolle Ehe“ bieten die Eheleute ihre Kunst wie faulen Fisch feil, und in „Das soll Liebe sein“ nagelt sie gar die Hand ihres Mannes Hans Fischer auf dem Tisch fest, auf dem Fische zu sehen sind.