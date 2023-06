Wie hält eine Künstlerin ihre temporäre Abstinenz von der Malerei aufrecht? Vija Celmins sammelte Ende der Siebzigerjahre in der Wüste von New Mexico Steine und brachte sie ins Atelier. Deren kosmisch aufgeladene Schönheit ging ihr nicht aus dem Kopf, sie betrachtete sie immer wieder und entschied sich dafür, Kopien aus bemalter Bronze herzustellen. Sie waren mit bloßem Auge von den Originalen nicht zu unterscheiden. Dass sie für diese Doppelgänger fünf Jahre brauchte, zahlte sich aus, denn steht man vor der Arbeit „To Fix the Image in Memory“, kann das Auge noch so oft die Repliken nach Nuancen abtasten, das Schauen gestaltet sich mühsam, so perfekt austariert ist die Balance zwischen Modell und seiner Repräsentation.

Die Erinnerung eines Steins an sich selbst lässt sich auch als Lehrstück darüber lesen, wie wir einordnen, was wir sehen, wie wir Bedeutungen projizieren, wo keine sind. Die blinden Flecken unseres Wirklichkeitshorizonts sind das eigentliche Thema von Celmins. Man sehe sich nur all die banalen Dinge an, die derzeit am Anfang der von Brigitte Kölle luzide kuratierten Ausstellung „Double Vision“ zu sehen sind. Celmins hat sie in den frühen Sechzigern in ihrem Atelier in Los Angeles vorgefunden und auf grauer Fläche gemalt: die rot glühenden Heizstrahler, die Leuchtenschirme, die an Hälsen aus einem Sockel herauswachsen, oder die Kochplatte, deren Heizschlangen glühen.

Zerstörung und Gewalt aus nächster Nähe

Eine Welt ohne Menschen, grau und unpersönlich. Gefährlich durchaus, wenn auf anderen Leinwänden stählerne Aeroplane am Himmel schweben. Bei Celmins ist das „German Plane“, das deutsche Flugzeug, von 1966 so stark in Grautöne getaucht, dass der realistische Gestus zu verschwimmen droht. Und dann sind da gleich nebenan Gerhard Richters abstürzende „Schärzler“-Flugzeuge von 1964, auf den ersten Blick ähnlich unspektakulär, im steten Zwiegespräch mit dem Betrachter, der diese traumatisch in der Erinnerung verwurzelten Bomber vergleichend in ihrer geschichtlichen Dimension zu fassen versucht.

Celmins, die dem sechs Jahre älteren Richter nie begegnet ist, sah seine Werke 2002 zum ersten Mal. Beide erlebten als Kinder den Zweiten Weltkrieg. Die Familien waren auf der Flucht, erfuhren Zerstörung und Gewalt aus nächster Nähe. Das animierte sie offenbar synchron dazu, schwarz-weiße Zeitungsfotos von Kriegsschiffen und brennenden Häusern zu sammeln und sie als Vorlagen zu verwenden. Die in Riga geborene Celmins kam zudem mit zehn Jahren in die USA und blieb lange eine große Unbekannte der Kunst, während Richters Stern längst aufgegangen war.

Wellen und Wolken spiegeln sich ineinander

Gemeinsam ist beiden die Vorliebe für Augentäuschungen. Celmins’ minimalistische Zurückhaltung endet bei ihren Skulpturen, mitunter täuschend echt aus Holz geformten Riesen-Radiergummis im Gefolge der Pop-Art, die der stets als vielseitig gepriesene Richter mit dreidimensional wirkenden Bildern umgeschlagener Buchseiten illusionistisch zu übertrumpfen weiß. Die größte Parallele neben dem ­„Trompe-l’Œil“ findet sich in der manischen Verwendung der Farbe Grau. Sie scheint nicht nur die Dramatik und zeitliche Verortung der frappierend ähnlichen Motive zu destabilisieren. Beiderseits des Atlantiks dominiert sie auch die vielen Bilder vom Meer, die von Celmins ohne Horizont und Per­spektive. Alles ist Fläche, in feinsten Schattierungen, mit Bleistift so nüchtern gezeichnet und in ein kleines Rechteck gepresst, dass die temperierte Naturgewalt nichts mehr gemein hat mit den tosenden Brandungen eines Gustav Courbet. Automatisch hält man sich an der Ruhe fest, die von ihnen ausgeht.

Richters großformatige „Seestücke“ verweigern sich dieser Interpretation. Sie sind an im Nachhinein montierte Ur­laubsfotos angelehnt. Wellen und Wolken spiegeln sich ineinander und betonen die Weite, irritieren mit Verfremdungseffekten. 1973 bezeichnete er diese Landschaftsbilder als „Kuckuckseier“, da sie scheinbar Bezug auf Caspar David Friedrich nehmen, ohne an dessen Transzendenz anknüpfen zu können.

Steinerne Attrappen

Die Übereinstimmungen sorgen für Überraschungen, wenn Richter auf Celmins’ versteinerte Attrappen mit Spiegeln in unterschiedlichen Varianten „reagiert“, grauen und blutroten Spiegeln, aber auch farblosen, die das mimetische Prinzip der Weltwiedergabe, die schon Leonardo im Spiegel erkannt hatte, ad absurdum führen. Wenn Celmins die Unschärfe hinter sich lässt und eine eindeutige Botschaft verbreitet, wirkt das fast schon wie eine Kapitulation, etwa im Fall der Skulptur „House #1“ von 1965, einer grau bemalten Behausung, auf der sich weiße Wolken spiegeln und in deren Innerem ein symbolisches Sicherheitsnetz aus orangenem Fuchsfell ausgelegt ist. Die eigenen vier Wände als Schutzwall vor den Dämonen der Vergangenheit?

Mehr zum Thema 1/

Auch die Hinweise auf den gemeinsamen Treibstoff beider sind so eindeutig, dass man die Einladung zur Reflexion über die jeweiligen „Fensterbilder“, bei Celmins der Blick auf Himmelskörper, bei Richter eine Eisenkonstruktion aus Schwingflügelfenstern, die es erst mit selbst gewählten Ausschnitten zu füllen gilt, dankbar annimmt, bevor die freie Sicht aufs Meer und die Welt doch wieder versperrt wird – durch eine engmaschige Oberfläche aus Graphit oder die Übermalung einer missglückten Komposition, die so den Weg zur Abstraktion einschlägt. Celmins blieb stets nah an der Bildvorlage und ihrer ganz persönlichen Farbe des Krieges. „Meine Farbtöne“, sagte sie einmal, „waren, vermutlich, für Kalifornien zu grau.“ Richter war für diese Konsequenz bekanntlich nicht zu haben, seine späteren abstrakten Bilder waren laut und von einer bunten Farbigkeit durchtränkt – ein Glücksfall, dass diese erstaunliche Verwandtschaft jetzt gezeigt wird.

Vija Celmins / Gerhard Richter. Double Vision. Hamburger Kunsthalle, bis 27. August. Der Katalog kostet 34 Euro.