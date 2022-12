Bleibt Reynolds' „Omai“? : Das Fünfzigmillionenpfund-Bild

Gleich mehrere Maler haben den jungen Polynesier porträtiert, den die Londoner Gesellschaft als exotische Sehenswürdigkeit bestaunte, als ihn der Ent­deckungsreisende James Cook 1774 von seiner zweiten Südseereise aus Tahiti mitbrachte. Doch keiner vermochte den Zwiespalt zwischen damaligen Vorstellungen von Natur und Zivilisation so grandios zu erfassen, wie Sir Joshua Reynolds in seiner lebensgroßen Darstellung. Anspielungen an die Antike, etwa in der dem Apollo von Belvedere entlehnten Pose, mit romantisierter tropischer Landschaft unter aufgewühltem Himmel kombiniert, präsentierte Reynolds den jungen Mann namens Mai oder Omai, wie ihn die Engländer nannten, im Stil der großen Gesellschaftsporträts als Inbegriff des „edlen Wilden“ aus der heute verstärkt in Frage gestellten Perspektive des damaligen Zeitalters der Aufklärung.

Das Bildnis ist verschiedentlich als das wohl beste Werk des größten britischen Porträtmalers bezeichnet worden. Seit einiger Zeit ist jedoch ungewiss, ob es den Briten gelingen wird, dieses Schlüsselwerk für die Rezeption von Nicht-Europäern in ihrer Kultur des achtzehnten Jahrhunderts, für das aufklärerische Verständnis der naturwissenschaftlichen Erkundung der Welt sowie für die gegenwärtige Kolonialismusdebatte vor der Ausfuhr zu bewahren.

Das um 1776 datierte Bild, das Reynolds bis zu seinem Tod im Jahr 1792 im eigenen Atelier bewahrte, hing mehr als zweihundert Jahre lang auf dem barocken Landsitz Castle Howard, das als das Schloss in der Verfilmung von Evelyn Waughs Roman „Wiedersehen mit Brideshead“ zu Weltruhm gelangte.

Als die Eigentümerfamilie sich 2001 davon trennte, schlug sie ein Angebot der Tate in Höhe von 5,5 Millionen Pfund aus und gab das Gemälde stattdessen zur Auktion. Der durch eine von ihm kontrollierte Schweizer Firma agierende irische Rennpferdzüchter John Magnier erhielt bei 10,3 Millionen Pfund den Zuschlag (12,5 Millionen mit Aufgeld). Er entlieh das Bild unter einem für ihn steuerlich günstigen Arrangement sechs Jahre lang an die Irische Nationalgalerie in Dublin.

Seit 2011 lagert es jedoch außer Sicht in einem englischen Depot. Inzwischen scheint Magnier „Omai“ verkauft zu haben. Der neue Besitzer hat eine Exportlizenz beantragt. Nach der Schätzung durch zwei von ihm beauftragte Sachverständige ist der Wert des Bildes auf fünfzig Millionen Pfund eskaliert, ein Betrag, der es für die meisten öffentlichen Institutionen unerschwinglich macht und im Handel einiges Stirnrunzeln verursacht hat. Das ist jedoch nun der Preis, der bis März 2023 aufgebracht werden muss, um „Omai“ für die britische Nation zu sichern.

Die Londoner National Portrait Gallery behauptete vor einigen Monaten, knapp die Hälfte der Summe gesammelt und zudem mit 2,5 Millionen Pfund die bislang größte Zuwendung des Art Fund erhalten zu haben, einer gemeinnützigen Stiftung, die britische Museen beim An­kauf von Kunstwerken nationaler Bedeutung unterstützt. Zwischendurch hat die National Portrait Gallery erwogen, „Omai“ gemeinsam mit dem in Los Angeles beheimateten Getty Museum zu erwerben. Einem Bericht der „Financial Times“ zufolge hat der National Heritage Memorial Fund (NHMF), an den sich das Museum ebenfalls wegen Unterstützung gewandt hat, diese Option aber nicht gutgeheißen, weil ein gemeinsamer Kauf bedeuten würde, dass das Gemälde jedes Jahr über Monate hinweg in Amerika ausgestellt werden müsste.

Nach Angaben der National Portrait Gallery wird jetzt gemeinsam mit dem Art Fund und dem NHMF nach einer anderen Lösung gesucht. Die Aussicht, dass „Omai“ im Frühjahr zur Wiedereröffnung des Mu­seums nach dreijähriger Renovierung und Erweiterung als neues Juwel der Sammlung ausgestellt werden könnte, scheint nicht hoffnungslos zu sein.