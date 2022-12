Grabungsleiter im Interview : Das wissen wir über die ersten Monumente der Menschheit

Rätselhafter Meister einer noch unbekannten Zeremonie aus der Jungsteinzeit: In Karahan Tepe wurde dieser männlich Kopf auf einem Schlangenkörper ergraben. Bild: picture alliance / AA

In Südanatolien wurden in den letzten Jahren die ältesten Großbauwerke der Welt gefunden. Wie wurden sie errichtet, was fand in ihnen statt? Interview mit dem Grabungsleiter Necmi Karul über neueste Erkenntnisse.