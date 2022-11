Goldraub im Keltenmuseum : Ist der Münzenschatz von Manching für immer verloren?

Aus dem Kelten-Römer-Museum im bayerischen Manching wurden fast fünfhundert Goldmünzen geraubt. Der Vorgang erinnert die Ermittler an einen schlechten Film – und an Raubzüge in Berlin und Dresden.

Die Einbrecher kamen in der Nacht zum Dienstag. Sie drangen in das Kelten-Römer-Museum in Manching bei Ingolstadt ein und stahlen den dort aufbewahrten Goldschatz aus dem keltischen Oppidum Manching aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert. Alle 483 Goldmünzen fielen in ihre Hände.

Der Goldschatz ist das Aushängeschild und das wertvollste Exponat des im Jahr 2006 eröffneten Museums. Es ist zugleich der größte im zwanzigsten Jahrhundert gefundene keltische Goldhort. Die Münzen waren 1999 auf dem Gelände des Oppidums von Manching entdeckt worden, einer von Kelten der Spätlatènezeit um 300 vor Christus gegründeten Großsiedlung, die bis etwa 30 vor Christus bewohnt war. Sie war vermutlich der Hauptort des keltischen Stammes der Vindeliker.

Ihren Höhepunkt erreichte die Besiedlung in der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts, als auch eine erste Stadtmauer errichtet wurde. Zu diesem Zeitpunkt lebten zwischen fünf- und zehntausend Menschen im Oppidum von Manching. Sein Ende wurde möglicherweise durch den Zusammenbruch des nordalpinen Wirtschaftssystems in der Folge der Eroberung Galliens durch Cäsar bis 50 vor Christus eingeläutet. Die römischen Besatzer gründeten später fast an der gleichen Stelle eine Straßenstation, der sie den Namen Vallatum gaben.

Telefonverbindungen wurden sabotiert

Der Hort von Manching besteht aus 483 gewölbten und unbeschrifteten goldenen Muschelstateren. Dabei handelt es sich um Nachprägungen einer griechischen Münzform durch keltische Stämme. Zu dem Schatz gehört außerdem ein 217 Gramm schwerer Goldklumpen. Der Gesamtwert der Gegenstände wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

Der Einbruch im Kelten-Römer-Museum sei „klassisch“ verlaufen, „wie man es sich in einem schlechten Film vorstellt“, erklärte ein Mitarbeiter des bayerischen Landeskriminalamts. Die Ermittler sehen einen Zusammenhang mit der Sabotage an mehreren Glasfaserleitungen, die in der Nacht zum Dienstag zum Ausfall der Telefon- und Internetverbindungen bei dreizehntausend Privat- und Firmenkunden rund um Manching geführt hat. Auf diese Weise habe es auch keinen Alarm bei der zuständigen Polizei gegeben.

Nach Einschätzung der Ermittler dürfte es den Dieben schwerfallen, ihren Raub in seiner jetzigen Form zu verkaufen. Daher sei zu befürchten, dass sie die Münzen einschmelzen und zum Goldwert veräußern könnten. Die bayerische Polizei hat Kontakt mit ihren Kollegen in Dresden und Berlin aufgenommen, wo es in den vergangenen Jahren ebenfalls Einbrüche in Museen gegeben hat. Dabei wurden aus dem Dresdner Grünen Gewölbe zahlreiche einzigartige Schmuckstücke aus der Sammlung der sächsischen Kurfürsten und Könige sowie aus dem Berliner Bodemuseum eine hundert Kilogramm schwere Goldmünze geraubt. Bislang ist keines der Objekte wieder aufgetaucht.