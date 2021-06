Kunstraub : Gestohlener Picasso wieder aufgetaucht

Aktualisiert am

Wieder da: „Frauenkopf“ von Pablo Picasso, hier vor dem Diebstahl in der Pinakothek in Athen. Bild: dpa

Neun Jahre nachdem es aus der Athener Pinakothek gestohlen wurde, ist ein Gemälde von Pablo Picasso wieder aufgetaucht: Der kubistische „Frauenkopf“, entstanden im Jahr 1934 oder 1939, wurde in einem Lager rund fünfzig Kilometer von der griechischen Hauptstadt entfernt gefunden und von der Polizei sichergestellt. Ebenfalls beschlagnahmt wurde das Gemälde „Mühle“ aus dem Jahr 1905 von Piet Mondrian, das beim selben Diebstahl aus der Pinakothek entwendet worden war. Damit hat einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle der vergangenen Jahre für das Museum ein glückliches Ende gefunden, obwohl das Bild Mondrians leichte Beschädigungen aufweisen soll. Die Tat allerdings ist noch nicht aufgeklärt: Medien in Griechenland berichten, ein 49 Jahre alter Mann werde von den Behörden dringend verdächtigt, der Drahtzieher des Kunstraubs zu sein.

Bild mit nationaler Bedeutung

Bei dem Einbruch war in den frühen Morgenstunden des 9. Januar 2012 mindestens ein Täter durch ein Fenster in das Museum eingestiegen, hatte die Werke von Picasso und Mondrian an sich gebracht und flüchtete, von Wachen gestört, bevor er ein drittes Bild stehlen konnte.

Was der Dieb mit dem auf einen Wert von 16,5 Millionen Euro geschätzten Picasso vorhatte, stellte Polizei und Experten vor Rätsel, handelte es sich bei dem 56 mal 40 Zentimeter messenden Ölgemälde doch um ein Geschenk des Künstlers an den griechischen Staat, dass er diesem als Anerkennung für den Widerstand gegen die Nationalsozialisten zueignete. Die Ermittler gingen davon aus, dass das Werk auf dem Schwarzmarkt quasi unverkäuflich ist und das Land mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht verlassen hatte. Daher nahmen sie die Suche nach ihm in diesem Frühjahr wieder auf.