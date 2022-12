George Grosz' Sowjetrusslandreise : Lenin als kleiner Apotheker

Seit einem halben Jahr ist Berlin um ein kleines Museum reicher. In einer ehemaligen Tankstelle an der Schöneberger Bülowstrasse wurde „Das Kleine Grosz Museum“ eröffnet. Umgeben ist die von dem Architekten Thomas Brakel umgebaute Tankstelle von einem Garten mit einem Wasserbecken, in dem im Sommer ein zur Ruhepause einladendes Café betrieben wird. Getragen wird das Museum von dem gemeinnützigen Verein „Georg Grosz in Berlin“.

Nach der ersten Ausstellung, die frühe Werke dieses Künstlers zeigte, widmet sich die zweite der mehr als sechsmonatigen, kaum bekannten Reise Grosz’ in das Sowjetrussland des Jahres 1922. Der Überlieferung nach trat Grosz zusammen mit Wieland Herzfelde, John Heartfield und Erwin Piscator 1918 noch am Abend ihrer Gründung der KPD bei. Angeblich drückte Rosa Luxemburg ihnen höchstpersönlich die Parteibücher in die Hand. Grosz war es auch, der zu den Gründern der Berliner Dada-Bewegung gehörte. In die Geschichte ist das Foto von 1920 eingegangen, das Grosz und Heartfield mit einem Plakat zeigt, das in Anspielung auf den russischen Künstler Wladimir Tatlin verkündet: „Die Kunst ist tot. Es lebe die neue Maschinenkunst Tatlins“.

Lenins Allheilmittelchen gegen alles

Als Grosz vom Malik-Verlag mit einer Reise in das von den Bolschewiki regierte Land beauftragt wurde, während der er Illustrationen für eine Publikation des dänischen Kommunisten Martin Andersen Nexö anfertigen sollte, sagte er sofort zu. Auch sollte er an den Feierlichkeiten zum fünften Jahrestag der Revolution und an dem IV. Kongress der kommunistischen Internationale als offizieller Delegierter teilnehmen.

Nach mehrwöchiger Reise über Norwegen und Murmansk erreichte er Petrograd. Hier wurde er von dem Petrograder Parteivorsitzenden, Grigori Sinowjew, persönlich durch die Stadt geführt. Das zeugt davon, welche Bedeutung die Bolschewiki dem Besuch von Grosz beimaßen. Schließlich war er der erste bildende Künstler, der offiziell die Sowjetunion besuchte. Während des Kongresses hörte er die Rede Lenins, der, wie er nach seiner Rückkehr respektlos berichtete, den Eindruck eines „ganz kleinen Apothekers“ auf ihn machte, der glaube, „Allheilmittelchen gegen alles“ gefunden zu haben. Er gab Trotzki ein Buch mit seinen Zeichnungen, die dieser „eher zynisch als revolutionär“ fand, und er traf Karl Radek und Anatoli Lunatscharski.

In der Ausstellung ist sein Aufenthalt akribisch mit Fotos, Zeitungsausschnitten und Publikationen dokumentiert. Christian Hufen, der wissenschaftliche Mitarbeiter des Museums, fand sogar einen bisher nicht bekannten Film, der Grosz neben Clara Zetkin bei der Ankunft in Petrograd zeigt, ebenso Willi Münzenberg, der von Lenin mit dem Aufbau der Internationale beauftragt wurde und in Deutschland das zweitgrößte Verlagshaus betrieb. Und auch ein Foto, das Grosz in Gegenwart von Lunatscharski und Zetkin bei einem opulenten Festessen zeigt, das allerdings aus Rücksicht auf die hungernde Bevölkerung unter Verschluss blieb.

Trotz der Umwerbung entging Grosz als scharfem Beobachter nicht, was in dem Land tatsächlich vor sich ging. So berichtete er in seinen Erinnerungen von dem Schiff, das einen Tag vor seiner Ankunft im Petrograder Hafen eingetroffen war und das auf Lenins Befehl über zweihundert unliebsame Gelehrte nach Deutschland abschieben sollte. Auch erwähnte er einen Geschäftsmann, der ihm über „die neuen großen Sklavenheere zwangsrekrutierter Proleten und Bauern“ erzählte. Er sei, so schreibt er, weder schockiert noch überrascht, denn er ist über Gegenden im Norden nach Petrograd eingereist, die eben von den „Schönschreibern“ nicht besucht werden – wo er viele häßliche Dinge sah.

Enttäuscht war Grosz auch von Tatlin. Bei seinem Atelierbesuch fand er statt eines rationalen, konstruktivistischen Maschinenbauers einen „großen Narren“, der sich mit Stühlen umgab, auf denen man nicht sitzen konnte, mit Anzügen, die keiner tragen konnte, und der in seinem Studio in Gemeinschaft mit frei laufenden Hühnern lebte. Denn Tatlin war alles andere als ein nüchtern realistischer Konstruktivist.

Auch trug die Tatsache, dass seine 69 Zeichnungen, die er in Sowjetrussland zeigen wollte, verloren gingen, nicht gerade dazu bei, sein Vertrauen in das „Paradies der Werktätigen“ zu gewinnen. Erschüttert durch diese Erfahrungen, entfremdete sich Grosz nach seiner Rückkehr immer mehr der KPD, aus der er 1923 austrat, jedoch weiter für diese Partei Plakate entwarf. Eine ganze Reihe Plakate aus dieser Zeit sind in der Ausstellung zu sehen mit Aufrufen wie „Not kennt ein Gebot. Schlag tot!“.

Auch sind Zeichnungen ausgestellt, die Grosz während seiner Fahrt durch Norwegen machte. Wieso sich keine Zeichnungen aus Sowjetrussland erhalten haben, ist mehr als verwunderlich, denn sie waren eigentlich der Grund seiner Reise. 1933 emigriert Grosz in die USA. Doch er verfolgt weiter das Geschehen in Europa. Sein scharfer Blick verlässt ihn auch diesmal nicht. Schon sehr früh erkennt er in Hitler und Stalin Gleichgesinnte und sagt den Hitler-Stalin-Pakt voraus.

1946 veröffentlicht er in New York seine Autobiographie, allerdings auf Drängen seiner linksorientierten Freunde ohne das Russland-Kapitel. Das erscheint erst 1955 in der von der CIA finanzierten Zeitschrift „Der Monat“ und wird deshalb von vielen mit Skepsis betrachtet. Es ist daher ein großes Verdienst dieses Museums, mit der Ausstellung das wenig bekannte Kapitel im Leben dieses engagierten Künstlers mit ungewöhnlicher Sorgfalt beleuchtet und in einem umfangreichen Katalog dokumentiert zu haben.

George Grosz reist nach Sowjetrussland. Kleines Grosz Museum, Berlin; bis 31. März 2023. Der Katalog kostet 35 Euro.