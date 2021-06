Italienische Barockmalerin : Artemisia Gentileschi im Beiruter Schutt gefunden

Nachdem am 4. August des vergangenen Jahres die große Explosion den Hafen und die halbe Stadt in Trümmer legte, begann in Beirut ein großes Aufräumen. Weil jeder weiß, dass man auf staatliche Hilfe in dem zerfallenden Land nicht warten darf, machten sich alle selbst an die Arbeit. Junge Leute kehrten den Schutt in den Straßen zusammen, Architekten und Ingenieure begutachteten schwer beschädigte Gebäude, Archäologen und Kunsthistoriker gruben in den Überresten der Häuser oft wohlhabender Familien nahe dem Hafen nach Kunstwerken, die das Inferno durch die Luft geschleudert hatte.

Lena Bopp Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Auch der libanesische Kunsthistoriker und Fotograf Gregory Buchakjian beteiligte sich. In dem eindrucksvollen Palast der Familie Sursock, am Hang gelegen und mit Blick auf den Hafen, suchte er nach deren Kunstsammlung und entdeckte, wie Fachleute mittlerweile anerkennen, zwei bislang unbekannte Gemälde der italienischen Barockmalerin Artemisia Gentileschi.