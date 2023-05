Eine neue Welterfahrung: Die gehörlose Künstlerin Christine Sun Kim übersetzt Stille in Bilder. So vermitteln ihre Arbeiten zwischen verschiedenen Wahrnehmungsformen.

In den letzten Jahren hat man den Eindruck bekommen, dass die Schrift in die Kunst eingezogen ist. Nicht, dass es das nicht schon immer gegeben hätte; wie die faserigen Worte, die sich auf Cy Twomblys inneren Landschaftsgemälden voreinander zu verstecken scheinen, oder der Kommentar Magrittes neben dem Bild der Pfeife, der besagt, dass genau das da jetzt keine Pfeife sei.

Doch in den letzten Jahren sind kleine Kommentare und Anweisungen, die den Sinn des Bildes erst erklären, vermehrt zu finden, wie Wegweiser, an denen man sich entlanghangeln kann, um die mögliche Botschaft eines Kunstwerks zu entschlüsseln. In einer Kunstwelt, deren Werke oft davon leben, besonders kryptisch zu sein, sich jeder Zuschreibung von Sinn zu entziehen, und gerade daraus ihre Qualität ziehen, ist dieser Mut zur Eindeutigkeit etwas Ungewöhnliches.

In der Kunst von Christine Sun Kim gibt es viele von solchen Hinweisen. In klarer Druckschrift stehen sie neben Tortendiagrammen, Notenlinien oder Zeichnungen. Mal sind das kleine Kohlezeichnungen, mal riesige Wandarbeiten. Immer jedoch in Schwarz-Weiß. Kims Bilder visualisieren das, was wir hören. Denn Kim ist gewissermaßen Soundkünstlerin: Ihr künstlerisches Medium ist nicht das, was man sieht, sondern der Klang der Welt. Kim selbst ist taub.

Mit ihrem Werk erklärt sie, dass die Welt, wie man sie als Hörender wahrnimmt, eine andere ist als für sie. Wenn man ihre Kunst anschaut, ist das ein direkter Zugriff auf eine Welterfahrung, die keine Verklärung und keine Uneindeutigkeiten braucht. Sie hat mal gesagt, dass Zeit wie Musik sein kann, und so findet sie Notationen und Systeme, in denen man das unsichtbare und unhörbare Vergehen von Zeit wahrnehmen kann.

Auch für an sich stille Vorgänge, wie das Steigen der Temperaturen oder das Aufgehen der Sonne, findet sie potentielle Töne, die sie in Zeichnungen übersetzt. Ihre Arbeiten funktionieren wie Übersetzungs-Computer, die zwischen den verschiedenen Wahrnehmungsformen vermitteln.

Der Sound steigender Temperaturen

So wie im Museum of Modern Art in New York, wo 2019 ein großes Wandbild mit den Worten „The Sound of Temperature Rising“ ausgestellt war: Am unteren Rand waren vier halbe Noten zu sehen, die durch Linien verbunden zu ganzen Noten wurden. Wie ein schwarzer Regenbogen zogen sich die Linien über die weiße Wand. Das Wandbild war durch die Scheibe des Museums zu sehen; es war jederzeit und für jeden sichtbar. Trotz ihrer Eindeutigkeit lassen sich solche Arbeiten aber nicht auf nur eine Lesart festlegen.

Als sie die Zeichnung anfertigte, war sie gerade mit ihrem ersten Kind schwanger, und ihr war heiß, aber es war auch eine Zeit während Trumps Präsidentschaft, in der das politische Klima aufgeheizt war und die Nachrichten über die Klimakatastrophe sich häuften. Und so ist Kims Arbeit auch immer ein Ausdruck dessen, dass das Private politisch ist. Dass das, was sie erlebt, keine individuellen Erfahrungen sind, sondern in einem größeren Kontext gesehen werden können.

Sich Sichtbarkeit erarbeiten

Christine Sun Kim lebt seit einem Stipendium 2013, bei dem sie ihren Ehemann kennenlernte, in Berlin. Gerade erwarten sie ihr zweites Kind. 1980 wurde sie in Kalifornien als Tochter koreanischer Einwanderer geboren und hat als Erste in ihrer Familie Kunst studiert. Sie ging an die School of Visual Arts in New York, danach machte sie noch einen Master am renommierten Bard College.

Anfangs kämpfte sie damit, eine Form für das zu finden, was sie ausdrücken wollte, wie sie sich in einer Welt, die für Hörende gemacht ist, bewegen wollte. Sie musste einen Weg finden, um sich Sichtbarkeit zu erarbeiten, was auch deshalb nicht einfach war, weil ihre Sichtbarkeit so stark von Übersetzern abhing. Sobald deren Arbeitszeiten endeten, verschwand auch Kims Sichtbarkeit wieder.