Frida Kahlos Mode in Paris : Geborgen im Kokon der Kleidung

Selbst in Montparnasse falle ihre pittoreske Erscheinung auf, bemerkte Wassily Kandinsky, als er Frida Kahlo 1939 in Paris kennenlernte. Die mexikanische Malerin beteiligte sich auf Einladung André Bretons an der Gruppenausstellung „Mexique“ und traf Pablo Picasso, Joan Miró und viele weitere Künstler, die sie mit ihren biographisch grundierten, von der Volkskunst inspirierten surrealistischen Gemälden beeindruckte, aber mindestens genauso dank ihres außergewöhnlichen Aussehens. Mit Blumen und Bändern im geflochtenen Haar, ihren langen Röcken und bunten Tuniken erregte die schöne Frau in der Hauptstadt Aufsehen.

Wie sie ihren Stil bewusst ausformte, zeigt das Pariser Mode-Museum Palais Galliera in der Ausstellung „Frida Kahlo, au-delà des apparences“ (Jenseits des Scheins). Nur bis Ende Dezember wird diese von einer auch im Katalog thematisierten Sonderschau ergänzt, die den Einfluss der Künstlerin auf die Mode nachzeichnet.

Sich in Szene zu setzen war der kleinen Frida früh vertraut, der Vater, ein Architekturfotograf, ließ seine Tochter häufig vor der Kamera posieren. Später sind es namhafte und befreundete Künstler wie Gisèle Freund, Man Ray, Edward Weston und Nickolas Muray, die sie abbildeten, auch für Magazine wie die „Vogue“.

Kleidung diente der Künstlerin zur Inszenierung ihres Selbstbildnisses und dem Ausdruck ihres politischen Anliegens; mit dem Tragen regionaler Tracht bekannte sie sich zu Mexiko, seiner präkolumbianischen Kultur und seinen indigenen Völkern. Die Tehuana-Kleidung mit ihren fein gewebten Schals und langen Röcken, unter denen weiße, in Falten gelegte Volants hervorblitzen, kombinierte sie mit hochgeschlossenen europäischen Blusen im Gouvernantenstil, dazu trug sie reichlich präkolumbianischen Schmuck und amerikanische Accessoires.

Viele der sehr gut erhaltenen, auf Figurinen präsentierten Stücke sind mit geome­trischen Ornamenten oder Blumen bestickt, in kühn kombinierten Farben. Auf mehreren Gemälden stellte sie sich in einem Resplandor dar, einem von indigenen Frauen zu zeremoniellen Anlässen getragenen Kopfschmuck, der wie ein Lichtschein das Gesicht umgibt und ein christliches Bildmotiv aufnimmt.

Resplandor heißt wörtlich Glanz

Doch die Wahl ihrer Kleidung, vor allem der Silhouette, hatte auch ganz praktische Gründe. Als Kind erkrankte Frida Kahlo an Kinderlähmung, was zu einem verkürzten und dünneren Bein führte. Mit 21 Jahren folgte der furchtbare Unfall, bei dem sich eine Metallstange durch ihr Becken bohrte und ihr viele Operationen und lebenslang Schmerzen bescherte. Die langen Röcke verbargen ihre Beinschiene und die verschieden hohen Absätze, die weiten Tuniken und orthopädischen Stahlkorsette. Ihre Gipskorsette bemalte sie im Krankenbett mit Blumen, aber auch mit Hammer und Sichel. Dennoch ließ sich Kahlo von keinem körperlichen Schmerz und keinem Kummer, den ihr die Affären ihres Mannes, des Malers Diego Rivera, verursachten, zermürben.

Geradezu andächtig stehen die Frauen in der anrührenden Schau vor den ausgestellten Prothesen und Korsetts, den mit Blumen bemalten orthopädischen Schuhen, Schmerzmedikamenten und der Kosmetik, den Briefen, Notizen und Fotografien, kurzum Kahlos persönlichen Dingen. Fünfzig Jahre waren sie nach ihrem Tod im Badezimmer ihres Hauses, der Casa Azul, verschlossen, erst 2004, so wollte es Rivera, durfte der Raum geöffnet werden.

Das Interesse an der Künstlerin und Person ist nie erloschen, weil ihre Themen uns noch heute beschäftigen. Ihr spielerischer Umgang mit den Geschlechterattributen etwa. Mehr als ein Drittel ihrer Gemälde sind Selbstporträts, auf denen sie ihre kräftigen Augenbrauen und ihren Damenbart häufig noch stärker betont hat. Fotografien zeigen sie als Teenager im Dreiteiler und in Jeans. Konventionen interessierten sie nicht, des Öfteren pflegte sie auch Verhältnisse mit Frauen. Nur das alles eben ohne den Genderüberbau unserer Tage.

Diese Ikone des Feminismus hat immer wieder Modeschöpfer beeinflusst, zum Beispiel Jean Paul Gaultier, der sich 1998 von den Streben ihres Stahlkorsetts zu einem Oberteil inspirieren ließ. Die Umwidmung eines medizinischen Hilfsmittels, das mit furchtbaren Schmerzen assoziiert ist, zu einem sexy Abenddress wirkt mindestens befremdlich. Angemessener ging Maria Grazia Chiuri vor, die für die Dior-Cruise-Collection 2019 ein schwarzes Ledermieder mit einem langen weißen Rock kombinierte und ein androgynes, elegantes Outfit schuf. Valentino präsentierte im selben Jahr ein Kleid mit einem Resplandor, das die Trägerin in einem Kokon verschwinden lässt.

Ganz nah an den verspielten, fröhlichen und farbenfrohen Folklore-Outfits der Malerin entwarf dagegen Erdem, der vor zwei Jahren lange Kleider mit Puffärmeln, Volants und Lochstickereien zeigte, die man ganz ähnlich im vergangenen Sommer in den Geschäften und auf der Straße sehen konnte. Die Freude an der Kleidung anderer Kulturen ist sicher nicht allein auf Frida Kahlo zurückzuführen, auch wenn sie dafür ein leuchtendes Beispiel ist.

Frida Kahlo, au-delà des apparences. Palais Galliera, Paris; bis 5. März 2023. Der Katalog kostet 42 Euro.