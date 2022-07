Frauenbewegung : Frauenfreiheit in der wilden Kunstszene

Drei Nordlichter aus Husum, Flensburg und dem pommerschen Gollnow zieht es um 1900 nach München, genauer nach „Wahnmoching“, wie Franziska Gräfin Reventlow (1871 bis 1918) Schwabing später nennen wird. Sie ist die bekannteste der drei Frauen, auf die sich die Ausstellung „Frei leben!“ im Münchner Literaturarchiv Monacensia konzentriert.

Die Unbekannteste ist Margarete Beutler (1876 bis 1949), Emmy Hennings (1885 bis 1948) ist als Dadaistin eine Hausnummer. Am längsten blieb Beutler in München und Umgebung. Reventlow streifte München kaum sieben Jahre, doch die genügten, um sie hier zu einem ikonischen Dauerbrenner zu machen, seit 2011 sind drei Biographien über die Gräfin erscheinen. Hennings blieb nur fünf Jahre, bevor sie nach Zürich weiterzog, um mit ihrem Mann Hugo Ball das Kabarett Voltaire mit zu begründen.

Frauenleben in Selbstzeugnissen

Das Trennende eint die drei aus heutiger Sicht, ermöglicht, sie im Kosmos der Schwabinger Boheme einzuordnen. Gleichwohl sie zu ihrer Zeit Einzelkämpferinnen waren, nicht Teil eines Frauennetzwerks, keine Salondamen, keine Vereinsmeierinnen. Aber jede von ihnen ging den schweren Gang gegen die Konvention, machte sich frei von familiären Zwängen, bekämpfte die Unterdrückung in der Ehe, rang um ein selbstbestimmtes Leben. Auf einem lindgrünen, knittrigen Leinenbanner steht in Großbuchstaben die Fanfare, welche die Schau eröffnet: „Ich will und muss einmal frei werden; es liegt nun einmal tief in meiner Natur, dieses maßlose Streben, Sehnen nach Freiheit … Ich muss gegen alle Fesseln, alle Schranken ankämpfen, anrennen“, so Reventlow 1890 in einem Brief an einen Freund.

Die Kuratorinnen Sylvia Schütz und Laura Mokrohs haben sich für eine genuin weibliche Perspektive entschieden, sie zeigen die drei Frauenleben in Selbstzeugnissen, nur wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, kommen Kommentare von Männern ins Spiel, etwa wenn Erich Mühsam die Gedichte Margarete Beutlers rühmt. Tatsächlich ist es der Literaturbetrieb, der den Frauen überhaupt Möglichkeiten bietet, Geld zu verdienen. Zeitschriften wie „Simplicissimus“ und „Jugend“, Verleger wie Albert Langen und Kurt Wolff sind es, die hier die Türen aufmachen. Reventlow übersetzte vier Dutzend Bücher aus dem Französischen, Beutler hatte eine Stelle bei der „Jugend“. In einer Honoraranweisung über hundert Mark vom 22. Juni 1910 steht in der Namenszeile „Herr Frau Margarete Beutler“.

Schon um die vorletzte Jahrhundertwende war München ein teures Pflaster, auch wenn Schwabing die Hochburg der Antibürgerlichkeit war. Geld war immer knapp. Beutler wich ins günstigere Dachauer Hinterland aus. Eine Möglichkeit, etwas zu verdienen, waren kabarettistische Auftritte und der anschließende Verkauf von Porträtpostkarten der Künstlerinnen, eine andere war, sich zu prostituieren. Nicht nur Franziska zu Reventlow machte von dieser Einnahmequelle aus finanzieller Not immer wieder Gebrauch. Emmy Hennings legte 1920 den Roman „Das Brandmal“ vor, in dem es auch um ihre Erfahrungen mit der Prostitution geht. Sie war in jeder Hinsicht eine gefährliche Option: Das Strafgesetzbuch des Deutschen Reichs in der Fassung von 1896 sah unter Paragraph 361 für „gewerbsmäßige Unzucht“ eine Haftstrafe vor; das Zusammenleben unverheirateter Paare wurde als „Vorschub zur Unzucht“ und „Kuppelei“ ebenfalls mit Gefängnis bestraft. Münchens erste WG in der Kaulbachstraße 63, in der Reventlow von 1903 an mit Bohdan von Suchocki und Franz Hessel lebte – ein Wagnis.

Den „Schrei nach dem Kinde“ vernahmen zwei der drei Frauen, aber er sollte nicht bedeuten, deswegen in einer Ehe landen zu müssen. Theoretisch. Jene Reventlows mit dem Juristen Walter Lübke ging nach drei Jahren grandios schief, das Por­trät des Paares lässt Raum für Vorahnungen zu. Wer der Vater ihres im Jahr der Scheidung 1897 geborenen Sohnes Rolf war, behielt sie für sich, die Vormundschaft übernahm Ludwig Klages. Auch Beutler zog ihren Sohn aus erster Ehe allein groß.

Gebündeltes Elend der Benachteiligung

Solche Existenzen am Rand des Ruins fordern auch körperlich Tribut. Verhütung, Abtreibung, Geschlechtskrankheiten, Typhus – um die medizinische Versorgung von Frauen stand es schlecht, und es bedurfte einer Pionierin wie der Engländerin Hope Bridges Adams Lehmann, die zwar erst vierundzwanzig Jahre nach ihrem Abschluss in Medizin ihre Approbation erhielt, aber dennoch mit ihrem Mann in der Gabelsbergerstraße eine Praxis betrieb. Sie publizierte weiträumig zu gynäkologischen Themen, ihr Ratgeber „Die Gesundheit im Haus“ (1899) war weit verbreitet.

Im Rückblick erscheinen die Münchner Jahre im Einzelfall eher als Episoden, und doch bündelte sich in diesen Jahren das ganze Elend der Benachteiligung, dem Frauen damals ausgeliefert waren. 1910 verlässt die Reventlow München, sie schreibt später Bücher in Ascona in der Künstlerkolonie Monte Verità; Hennings geht 1915 in die Schweiz, Beutler lebte von 1921 an bis kurz vor ihrem Tod zurückgezogen in Seeheim am Starnberger See.

Haltung der Bohemiennes wirkt radikal

Die Monacensia setzt mit dieser den Besuch lohnenden Ausstellung ihr neu-münchnerisch „#Female Heritage“ genanntes Projekt fort, das den Blick auf jene zwanzig Prozent der im Archiv verwalteten Nachlässe lenken will, die von Frauen stammen. Museographisch vom Jugendstil inspiriert, werden die Vitrinen mit Video-Essays, die Schauspielerinnen der Kammerspiele beigesteuert haben, begleitet. Ein parallel gestartetes digitales Magazin soll mit Blogeinträgen und Videos Hintergründe vertiefen und Reaktionen sammeln.

Im Lichte heutiger Erregungsorganisation in den Netzwerken wirkt die Haltung der drei verhandelten Bohemiennes radikal. Ihr Weg, Öffentlichkeit für ihr Anliegen zu erreichen, war ungleich entbehrungsreicher und riskanter. Und Emmy Hennings’ Gewissheit gilt immer noch: „Mein einziger Beruf ist, das zu erlernen, was ich bin.“

Die Frauen der Boheme 1890–1920. Monacensia, München, bis 31. Juli 2023. Für November ist ein begleitendes Lesebuch im Verbrecher Verlag angekündigt.