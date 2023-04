Aktualisiert am

Mit Bedeutung und Prunkentfaltung der Gärten von Versailles und Vaux-le-Vicomte kann es der Schlosspark von Sceaux zwar nicht aufnehmen. Doch immerhin bietet das gut zehn Kilometer südlich der Pariser Stadtmitte gelegene, gleichfalls auf das siebzehnte Jahrhundert zurückgehende Anwesen den emissionsgeplagten Hauptstädtern Ruhe und frische Luft sowie vielfältige Sichtachsen, die ein Gefühl von Weite und Freiheit vermitteln.

Zwischen dem um 1860 im historistischen Stil der Epoche Ludwigs des Dreizehnten neu erbauten Schloss, kleinen Wäldchen und langen Alleen breiten sich riesige Wiesen aus, darunter der „Tapis vert“. Diesem „grünen Teppich“ macht an seinem Rand ein Trupp alter Zedern Konkurrenz, ähnlich der von einer Anhöhe herabplätschernden monumentalen Kaskade mit Masken von Rodin und Fontänen. Unterhalb der Wasserspiele beweisen an einem gigantischen Bassin, dem „Octogone“, Angler ihre Geduld. Ebenfalls viel Ausdauer braucht, wer beide Ufer des von hohen Pappeln gesäumten „Grand Canal“ ab­lau­fen will.

Einst war das stattliche Anwesen stolzer Besitz Jean-Baptiste Colberts. Um ihm ein eigenes Gepräge zu geben, engagierte der Minister Ludwigs des Vierzehnten Koryphäen wie André Le Nôtre und Charles Le Brun. Später kam Jules Hardouin-Mansart hinzu. Vor hundert Jahren wurden die Anlagen in unsere Zeit gerettet: 1923 be­schloss das damalige „Département de la Seine“ Ankauf und Sanierung der bis da­hin noch weitgehend in Privatbesitz be­find­lichen Terrains. Sie werden nunmehr unter der Bezeichnung „Domaine départemental de Sceaux“ vom heutigen Département Hauts-de-Seine betreut.

Unkraut zupfen reicht nicht aus

Um 1900 schlummerte der Park den Dornröschenschlaf: Seine Treppen und Gemäuer waren schier hoffnungslos be­moost, seine Gartenplastik zwischen wu­chern­dem Gestrüpp gefangen, die Kaskade weitgehend abgetragen, die Bassins, darunter das achteckige, und der Große Kanal versumpft und verlandet. So nahmen ihn bei ihren Besuchen noch Harry Graf Kessler oder Eugène Atget wahr. Als um 1925 Atgets Aufnahmen des verfallenen Parks mit seinen geschundenen Bauten, Ziervasen und Skulpturen entstanden, zeichnete sich schon ab, dass ein wenig Unkraut zupfen hier und da nicht ausreichen würde. Es bedurfte vielmehr einer enormen Kraftanstrengung, bei der für Aushub und Terrassierung schweres Gerät eingesetzt werden musste.

Impuls für die Großbaustelle war die staatliche Verpflichtung gegenüber dem Erbe Colberts und der nachfolgenden Besitzer, dem Duc und der Duchesse du Maine. Besonders die ambitionierte Herzogin war wegen ihres Salons und ihrer nächtlichen Feste mit Feuerwerk in Erinnerung geblieben. Im Jahr 1923, in einer Zeit des Verlusts umliegender Felder und Gärten und des sich dramatisch verdichtenden Großraums Paris, ging es bei dem Vorhaben auch um die Schaffung eines Naherholungsgebiets von 181 Hektar (der Große Tiergarten in Berlin umfasst, zum Vergleich, 210 Hektar).