Fotos von Sibylle Bergemann : Als Susi aus Rathenow zur Freiheitsstatue wurde

Im Jahr 1999, knapp ein Jahrzehnt nach dem Fall der Berliner Mauer, fliegt Sibylle Bergemann für eine Fotoreportage im Magazin „Geo“ in den Jemen. Die Stadt Shibam, in die sie reist, ist für ihre hochaufragenden Lehmziegelhäuser berühmt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Bergemann aber fotografiert einen Esel, der auf dem Mittelstreifen einer Ausfallstraße vor einer Mauer steht, die den Blick auf die Stadtsilhouette verdeckt. Ein anderes Foto zeigt einen Jungen mit Sonnenschirm, der durch eine leere Gasse läuft. Eine Frau, die in einem der Häuser am Fenster steht, nimmt die Fotografin von hinten durch ei­nen Vorhang auf, sodass die Verschleierte noch zusätzlich verschleiert wird.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Wenn man Sibylle Bergemanns Lebenswerk auf einen grob verallgemeinernden Begriff bringen wollte, müsste man sagen, dass sie Menschen und Tiere zeigt, die in ihrer Umgebung allein sind. Oder zu zweit, wenn es sich um tanzende Paare, Mannequins, Gäste in „Clärchens Ballhaus“ oder Spaziergänger in New York handelt. Gruppenbilder, Menschenmengen gibt es bei ihr nicht. Nur am Anfang ihrer Laufbahn, auf Reisen nach Russland oder Streifzügen durch Ostberlin, hat sie etwas festzuhalten versucht, was man als großstädtisches Le­ben bezeichnen könnte. Auf den Bildern aus Moskau sieht man Menschen in der U-Bahn, einen Mann und zwei Kinder an einer Bushaltestelle, Leute mit Hunden auf dem Arm oder Tauben in der Hand. Am eindrucksvollsten aber ist auch hier der kleine Junge mit Mantel und Pelzmütze, der un­ver­wandt in die Kamera blickt. Sein ernstes Gesicht ist ein offener Spalt in einer verschlossenen Welt.

Was man auch nicht findet bei Sibylle Bergemann, sind geschichtliche Ereignisse: Demonstrationen, Paraden, Maifeiern, Popkonzerte, Staatsbesuche. Das Historische rückt bei ihr in die Kulisse, als Dekoration. Einmal, Mitte der Achtzigerjahre, fotografiert sie aus ihrer Wohnung am Schiffbauerdamm über die Spree hinweg den Barackenvorplatz des Bahnhofs Friedrichstraße. Es ist, als betrachte sie das Nichts. Das Mauerstück mit dem ehemaligen Todesstreifen in der Bernauer Straße zeigt sie fünf Jahre später aus der Distanz; im Vordergrund blickt ein Mädchen im Sommerkleid mit schräg geneigtem Kopf in die Kamera. Der Mensch und die Ge­schich­te treffen zusammen, aber nur für diesen Moment. Dann geht das Mädchen weiter seinen eigensinnigen Weg.

Immer wieder hat die Fotografin betont, dass sie nach dem Mauerfall an ihrer Me­thode nichts ändern, ihre Ästhetik nicht anpassen musste. Die Retrospektive in der Berlinischen Galerie, die etwa zweihundert ihrer Arbeiten versammelt, bietet Gelegenheit, diese Behauptung zu überprüfen. Tatsächlich hätte Bergemann ein Projekt wie die Serie „Fenster“ von 1967/68 auch im wiedervereinigten Deutschland realisieren können. Nur hat sie es nicht ge­tan. Statt dessen stieg sie von der Schwarz-Weiß- auf die Farbfotografie um und nahm afrikanische Mode im Senegal, Wüstennomaden in Mali und Hutmodelle am Alexanderplatz auf. An den Farbwerten, heißt es, konnte sie stundenlang feilen.

Ihr Blick auf ihr Gegenüber aber blieb der gleiche. Die Modelle stehen bei ihr im Freien, sie sind ein Teil der Welt, nicht der Phantasie. Und die Menschen des Alltags, etwa die alte Frau, die in Paris an einer Bartheke lehnt, oder die mit wirbelnden Haaren Tanzende in einer Nachtaufnahme aus Ostberlin, ragen über die Alltagswelt hinaus ins Phantastische. Die Nichtunterscheidung zwischen Mode- und Dokumentarfotografie wurde zu Sibylle Bergemanns Markenzeichen. Ihr schönstes Mannequin war eine Schauspielerin, die junge Katharina Thalbach. Dafür sahen ihre Bademodenmodelle aus wie zwei Textilarbeiterinnen am Ostseestrand. Die Redaktion des Magazins „Sibylle“, der der trotzige Zug in den Ge­sichtern missfiel, ließ die hängenden Mundwinkel der blonden Marisa zu einem Grinsen retuschieren. So verriet die DDR ihr eigenes Ideal.