Ein weißer Raum, fünfzehn Schwarz - Weiß - Fotografien, mehr nicht. Die Ausstellung der Arbeiten des französischen Künstlers Hervé Guibert in den Kunst-Werken Berlin setzt aufs Wesentliche. Und stellt auf diese Weise sofort eine Intimität zwischen den Betrachtenden und den Bildern her, die ihre volle Wirkung erst bei genauem Hinsehen entfalten, dann, wenn man ganz nahe herantritt. Sie zeigen verlassene Räume, leere Betten, ein Bücherregal, einen Schreibtisch, die Blätter eines Manuskripts, altertümlich arrangiert mit Tintenfass und Feder. Nur einmal ist Guibert (in der Fotografie „Message incomprehensible“) selbst zu sehen, undeutlich in einem Spiegel hinter einem unleserlichen Schriftzug, ansonsten erscheint er nur in Form seines Alter Egos Rembrandt, den er bewunderte und dessen Selbstbildnisse sich immer wieder in den Fotografien verstecken.

Es ist die erste Einzelausstellung der fotografischen Arbeiten Guiberts in Deutschland, und dass es gerade die Stillleben sind, die hier im Zentrum stehen, mag auf den ersten Blick überraschen. Ist Guibert hierzulande doch vor allem für seine autofiktionalen Werke bekannt, besonders für den Schlüsselroman „Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat“ (1990), mit dem er damals einen Skandal auslöste, weil er darin nicht nur die schmerzlichen Details seiner eigenen Aids-Erkrankung preisgab, sondern auch seinen guten Freund Michel Foucault als Opfer der Erkrankung outete.

Guibert, 1955 in Saint-Cloud, einem Vorort von Paris, geboren, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zwölf Bücher pu­bliziert, für das Drehbuch zu „Der verführte Mann“ (1983) einen César er­halten und seine Fotografien in zahl­reichen renommierten Ausstellungen prä­sentiert. Werke, die nahezu immer aus der Perspektive eines Ichs erzählen.

Durchdrungen von Leidenschaft

Als Siebzehnjähriger hatte er eine kleine Rollei 35 von seinem Vater geschenkt bekommen und mit ihr fortan alles fest­gehalten, was ihn umgab. Guibert gilt damit als Wegbereiter der radikalen queeren Autofiktion, ob nun in Literatur oder Fotografie. Häufig zeigen seine Bilder ihn selbst oder seine engsten Vertrauten, Liebhaber oder Freunde, wie beispielsweise die Schauspielerin Isabelle Adjani, seinen Partner Thierry Jouno oder den Fotografen Hans-Georg Berger, in intimen Situationen, im Bett, auf einem Stuhl. Oder sie bilden, wie in der jetzigen Ausstellung, den Wohnraum als Erinnerungsstätte ab, die Lebenden, stets Schemen, gerade verschwunden.

Doch anders als bei manchen seiner Zeitgenossen, die ihr Umfeld auf ähn­liche Weise ins Zentrum ihrer Arbeiten rückten, wie etwa Nan Goldin, haben seine Fotografien nichts Dokumentarisches, nichts Zufälliges. Guibert hatte nie den Anspruch, ein authentisches Bild von sich und seinen Liebsten abzugeben, im Gegenteil. Er suchte stets gerade das Hochstilisierte, das Künstliche, weil es genau das ist, was eine Schleuse zu dem bilden kann, was sich erst gar nicht abbilden lässt. Guibert war Künstler mit Leib und Seele. Buchstäblich. Er schrieb, fotografierte, filmte. Schon vor seiner Erkrankung war das eigene Leben für Guibert lediglich Material, das es zu ästhe­tisieren galt, harter Realismus hat ihn nie interessiert. Es geht immer um die dahinterliegende Wahrheit, große Emotion, die unter der Oberfläche schwelt, um Versteckspiel und Enthüllung.

Ist es bei Proust der Geschmack der Madeleine, so führt bei Guibert die Fotografie zu „Gefühlserinnerungen“, wie er den Kern von gelungenen Aufnahmen in „Phantom-Bild“ (1981) nennt. Und dies auch dann, wenn es sich um nie realisierte Bilder handelt, solche, die vielleicht nur in der Imagination des Künstlers selbst ihren Platz haben, sich nur flüchtig in seine Retina gebrannt haben und ihn wie Gespenster immer wieder heim­suchen. Guiberts Werk ist stets durchdrungen von Leidenschaft – für seine Liebsten, für die Kunst, sich selbst. Doch immer paart sie sich mit dem Tod in Form von Gespenstern, Erinnerungen, nostalgischer Melancholie, aber auch vom Zerfall des Körpers, der eigenen Vergänglichkeit – und das nicht erst seit „Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat“. Da gibt es beispielsweise den jungen Liebhaber in der Novelle „Verrückt nach Vincent“ (deutsch 1999), der sich im Drogenrausch aus dem Fenster stürzt, oder auch die frühen Selbstporträts, darunter ein besonders düsteres, das ihn bereits lange vor seiner HIV-Infektion als Leiche aufgebahrt zeigt.

Auch die ausgestellten Stillleben sind durchdrungen von diesen Themen, von der Frage nach dem, was zurückbleibt. Mit zärtlichem Blick, bei dem nahezu jeder Alltagsgegenstand es verdient, ästhetisiert und somit vor dem Vergessen bewahrt zu werden, bilden die Fotografien eine tastende Suchbewegung ab, bei der irgendwo, momentweise, das aufscheint, was Leidenschaft und Tod zusammenhält. Es ist ein großes Glück, dass die Ausstellung den Fokus auf genau diese Werke legt.

Am 27. Dezember 1991 starb Guibert an den Folgen eines Suizidversuchs im Alter von nur 36 Jahren. „Wie man über­dauert, das ist die Frage“, notierte er kurz zuvor in seine Tagebücher, die postum unter dem Titel „Le mausolée des amants“ (2001) erscheinen, „da man sich selbst in seinem eigenen Werk zerstört.“ Die ak­tuell ausgestellten Fotografien geben eine eindrückliche Antwort darauf: Was bleibt, ist ein leeres Bett, ein Zimmer, eine Stelle, die schon lange verlassen wurde, flüchtige Erinnerung an ein vielleicht nie dort gewesenes Gefühl. Was überdauert, sind die Fotografien, Bücher, ja, nichts weniger als die Kunst – und dazwischen immer das Phantom: Guibert, der Künstler durch und durch.

„Hervé Guibert – This and More“. Kunst-Werke Berlin; bis 20. August. Kein Katalog.