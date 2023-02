Der Brief der Fotografin an die Fotografin

Zur Eröffnung der aktuellen Ausstellung im Fotografieforum Monschau ist Barbara Klemm angereist. Denn es ist zur Hälfte ihre Ausstellung; die andere widmet sich Ellen Auerbach. Als 1906 Ge­borene gehörte Auerbach einer anderen Generation von Fotografinnen an. Einer, für die sich in der Weimarer Republik ganz neue Chancen öffneten: gewerblich und stilistisch.

Auerbach war Meisterin der Werbefotografie, in der sie die Bildsprache der Neuen Sachlichkeit ebenso perfektionierte wie die Bauhaus-Ästhetik und -Experimentierfreude. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Grete Stern gründete sie Anfang der Dreißigerjahre in Berlin das Fotostudio ringl + pit, dessen Arbeiten weit über die deutschen Grenzen hinaus Anerkennung fanden. Was sich als hilfreich erwies, als Ellen Auerbach, damals noch Ellen Rosenberg, als Jüdin den jungen NS-Staat verließ, gleich 1933, erst nach Palästina, dann über London in die Vereinigten Staaten.

In Deutschland ließ sie Freunde zurück, in ihrer Heimatstadt Karlsruhe war darunter die Mutter von Barbara Klemm. Nach dem Krieg, wenn Ellen Auerbach nach Europa reiste, besuchte sie die Familie Klemm und nahm Anteil am Weg der ältesten Tochter Barbara, die später als Redaktionsfotografin der F.A.Z. für ihre markante Bildsprache berühmt werden sollte. Die verdankt sich entscheidend Ellen Auerbach, wie das Nebeneinander in Monschau zeigt.

Bei der Eröffnung erinnert sich Barbara Klemm daran, wie wichtig Auerbachs Ratschläge für sie gewesen sind. Als das erste Fotobuch von Klemm erscheinen sollte, 1986, bat sie Auerbach um ein Vorwort. Die Antwort lautete, dass sie einen Brief nehmen solle, den die ältere der jüngeren Fotografin zu deren Arbeiten geschrieben hatte. So geschah es.

Ellen Auerbach starb 2004, ihr Werk ist immer noch zu entdecken. In Monschau ist das möglich. Und so wie es die Besucher überrascht, wird Barbara Klemm zur Eröffnung von der Nachricht überrascht, dass sie als Erste den neu geschaffenen, mit 10.000 Euro dotierten Fotografiepreis des Kunst- und Kulturzentrums der StädteRegion Aachen erhält. Dieser Preis ehrt über die künstlerische Erbin auch Ellen Auerbach.

Ellen Auerbach. Barbara Klemm. Fotografien 1929-2019. Im Fotografieforum Monschau; bis zum 16. April. Kein Katalog.