So gewinnt man den Durchblick: Duane Michals, „Two models in an office looking at negatives“, 1976, „Vogue“ Bild: Condé Nast

Condé Nast ist ein Verlag, zu dem einem auf Anhieb vor allem zwei Vokabeln einfallen: schön und reich. Das gilt für den redaktionellen Teil solcher Magazine wie „Vogue“, „Vanity Fair“ oder „House & Garden“, der überwiegend einem Leben im Luxus gewidmet ist; es gilt aber vermutlich auch für einen nicht geringen Teil der Leserschaft. Jedenfalls würde man das, was diese Hefte verbreiten, anderswo auf dem Globus Hofberichterstattung nennen.

Freddy Langer Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

Und wenn Adel und Aristokratie in Amerikas Gesellschaft auch eine eher untergeordnete Rolle spielen, gaben sich die Publikationen dennoch seit Anbeginn alle Mühe, wenigstens jener jahrhundertealten Ästhetik zu folgen, mit der in der Malerei die Welt und die Mitglieder der Herrscherhäuser dargestellt wurden: mit Ganzfigurporträts in steifen Posen und Blicken, in denen stets eine Spur von Weltentrücktheit zu erkennen ist. Wir hier oben, ihr dort unten. Macht geht nicht zuletzt vom Bild aus.

Neue Richtungen in der Mode

Mit dem Kauf der Modezeitschrift „Vogue“, die damals ihre erste Durststrecke erlebte, setzte Condé Montrose Nast im Jahr 1909 das Fundament eines Verlagsimperiums, das mit Zukäufen anderer Hefte und Erweiterungen durch nationale Ausgaben, schon bald etwa in Frankreich und England, nicht nur den neuen Richtungen in der Mode, der Kunst und selbst den Entwürfen von Möbeln und Häusern ein Forum bieten, sondern zugleich auf zwei Kontinenten wesentlich zur Geschmacksbildung beitragen wollte.

Die Zeit dafür hätte nicht besser gewählt sein können. Allenthalben rumorte es, drängten revolutionäre Ideen und Ansichten einer Avantgarde auf den Markt, und zumindest für amerikanische Publikationen schien der Erste Weltkrieg keinen sonderlich tiefen Einschnitt zu bedeuten.

Umso erstaunlicher ist es, jetzt zu verfolgen, wie konservativ sich „Vogue“ und „Vanity Fair“ in vielen ihrer Darstellungen lange Zeit gaben – auch dann noch, als die Hefte dank neuer Druckmöglichkeiten statt mit farbigen Zeichnungen und Aquarellen mit schwarz-weißen Fotografien illustriert wurden.

Vielleicht sogar umso mehr; denn während sich die Zeichner bei aller Detailversessenheit in der Abbildung der Kostüme raffinierte Hintergründe einfallen ließen und ihre Figuren in mitunter verwegenen Traumszenen verorteten, mussten sich die Fotografen mit dem monochromen Hintergrund des Ateliers begnügen, vor dem sie die Kleidung ihrer Modelle durch eine geschickte Lichtregie plastisch herausarbeiteten. Die spielerische Darstellung von Lebenslust zwischen Strand, Yacht und Schloss wich so dem Pathos eines Dramas im Nichtraum der leeren Bühne. Eine Arbeitsweise, an der viele Lichtbildner allen gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen zum Trotz bis in die Sechzigerjahre festhielten.

Entwicklung einer eigenen Bildsprache

„Chronorama“ heißt eine großartige Ausstellung in Venedig, die mit mehr als vierhundert Bildern die Entwicklung der Bildsprache bei Condé Nast über sieben Jahrzehnte hinweg verfolgt, bis zu jenem Moment, als die Farbfotografie Einzug hielt und die Aufnahmen als Dias auf dem Redaktionstisch landeten und nicht länger als sorgfältig hergestellte Abzüge. Denn auch darum ist es der Präsentation zu tun: Arbeiten von solcher Qualität zu zeigen, dass sie Museumsansprüchen genügen.