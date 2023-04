Aktualisiert am

Fenstereinbau in Notre Dame : „Es ist alles hell und strahlend“

Wenn die Nachmittagssonne auf die Pariser Kathedrale Notre-Dame scheint, dann füllt sich der Innenraum mehr und mehr mit buntem Licht. Kurz vor dem vierten Jahrestag des verheerenden Brandes des gotischen Bauwerks hat der Einbau der riesigen Fenster in der Südwand der Kirche begonnen. Vier von ihnen wurden rund ein Jahr lang in der Kölner Dombauhütte restauriert.

„Es ist schon eine große Ehre, hier in Notre-Dame mitzuarbeiten“, sagt der Glasveredelmeister Felix Busse im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Gemeinsam mit zwei Glasmalern aus dem westfälischen Borchen und einer französischen Restauratorin verbringt er während der nächsten drei Wochen seine Arbeitszeit auf einem Gerüst an der Südwand der Kathedrale.

„Die Fenster sind etwa 25 Quadratmeter groß und sind je in 80 Scheiben aufgeteilt, die nun nach und nach eingesetzt werden“, erklärt Busse. Es handelt sich um bunte Fenster des französischen Glaskünstlers Jacques de Chevalier, der sie 1965 geschaffen hatte. „Die abstrakten Flächenkompositionen mit blauen und roten Tönen erinnern an mittelalterliche Verglasungen“, sagt Busse.

Nach jedem Kirchenbesuch unter die Dusche

Da die Kathedrale noch immer mit Blei belastet ist, müssen die Handwerker beim Verlassen der Baustelle jedes Mal duschen und sämtliche Kleidung wechseln. Bei dem Brand waren 400 Tonnen Blei geschmolzen und teilweise verdampft. „Auch die Fenster mussten vor der eigentlichen Restaurierung erst von Bleistaub befreit werden“, sagt Busse. Das Feuer hatte die Fenster nur gering beschädigt, aber sie mussten sorgfältig gereinigt und stellenweise ausgebessert werden.

Dass die Kölner Dombauhütte an der Restaurierung beteiligt ist, geht auf die Initiative des früheren nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) zurück. Er setzte sich dafür ein, dass die deutschen Spenden in Höhe von einer halben Million Euro nach dem Brand von Notre-Dame in ein vorzeigbares Projekt fließen sollten.

Französische Skurrilität

Auf französischer Seite stieß das zupackende Hilfsangebot aus Deutschland auf wenig Begeisterung – denn die Restaurierung der Kathedrale wurde zu einer Staatsaffäre. Es gehört zu den französischen Skurrilitäten, dass gerade wegen der Trennung von Kirche und Staat der Staat für den Erhalt der Kirchen zuständig ist. Alle vor 1905 gebauten Kirchen befinden sich in Staatsbesitz.

Präsident Emmanuel Macron hatte daher auch einen Fünf-Sterne-General zum Restaurierungsbeauftragten gemacht. Insgesamt waren 854 Millionen Euro an Spenden eingegangen, die es effizient einzusetzen galt. Dabei sollte die Kathedrale auch zu einer Art Ausstellungsstück französischer Handwerkskunst werden.

Macron machte sich gemeinsam mit seiner Frau Brigitte in Schutzkleidung und mit Helm ein Bild von den Restaurierungsarbeiten, die weit vorangeschritten sind. „Ich glaube Ihnen versichern zu können, dass wir es schaffen“, sagte Jean-Louis Georgelin, der mit der Leitung der Restaurierung beauftragte General.

Nach Informationen des Elysée erwähnte Macron bei seinem Besuch der Kathedrale auch das Vorhaben, ein der Kathedrale gewidmetes Museum einzurichten.

Ein Teil der Gerüste ist schon abgebaut

Anstatt die deutsche Mithilfe als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft zu feiern, wurde daher ein großes Geheimnis darum gemacht. Nun sind die restaurierten Fenster aber zurück in Paris und werden von Busse und seinem Team nach und nach eingebaut.

Pünktlich zum Jahrestag soll auch der 80 Tonnen schwere Sockel des Spitzturms vollendet werden. Der Dachreiter aus dem 19. Jahrhundert war am 15. April 2019 in Flammen aufgegangen und in das Kirchenschiff hineingestürzt.

Im Inneren der Kirche sind die Arbeiten weit vorangeschritten, die Gewölbe sind erneuert, Wände und Wandmalereien gereinigt, ein Teil der Gerüste ist schon abgebaut. Der Kölner Glasveredler ist begeistert. „Es ist alles hell und strahlend, so müssen die Menschen im Mittelalter die Kathedrale erlebt haben“, sagt Busse.

Ausstellung in Berlin zu Notre Dame

Am Freitag machte sich Präsident Macron ein Bild vom Stand der Restaurierungen. „Am Ziel festzuhalten, das ist meine Devise“, sagte der Präsident, was sowohl mit Blick auf die geplante Wiedereröffnung der Kathedrale als auch auf seine umstrittene Rentenreform verstanden werden konnte. Macron hatte vorgegeben, Notre-Dame innerhalb von fünf Jahren wiederaufzubauen, und das auch noch „schöner als je zuvor“. Derzeit ist der 8. Dezember 2024 als Zieldatum für die Fertigstellung vorgesehen, dann wäre der Zeitplan in etwa eingehalten.

Vier Jahre nach dem verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame blickt in Berlin eine Ausstellung auf die Geschichte des Bauwerks. Mithilfe von Tablets können Besucherinnen und Besucher Kapitel der vergangenen Jahrhunderte erkunden. Computeranimationen erzählen etwa vom Bau der Kathedrale, vom Brand und der derzeitigen Restaurierung.

Der Brand habe eine riesige internationale Solidarität ausgelöst, sagte Karin Fouledeau, Kulturattachée der Französischen Botschaft in Deutschland. Der Wiederaufbau der Kathedrale sei „natürlich eine außerordentliche Herausforderung“.

Die Ausstellung „Notre-Dame de Paris - Weltreise einer Kathedrale“ im Institut français Berlin wurde am vergangenen Wochenenden eröffnet. Die Ausstellung, die bereits in anderen Städten zu sehen war, gibt mit Bildern auch einen Einblick in die Baustelle. Die Schau läuft bis Mitte Juli.