Freitagmorgen in Hamburg. Regen. Als ich zu dem Büro im Museum für Kunst und Gewerbe geführt werde, in dem das Interview stattfinden soll, bittet man mich um einen Moment Geduld. Die Vertreterin der Guerrilla Girls, die für die Ausstellung nach Deutschland gereist ist, will noch ihre Maske aufziehen. Kurz darauf sitze ich an einem kleinen weißen Tisch und blicke in ein Gorillagesicht aus Gummi. Meine In­terviewpartnerin stellt sich als „Frida Kahlo“ vor. Hinter der Maske sehe ich die Ränder einer Hornbrille.

Glückwunsch! Jeder kennt die Guerrilla Girls in der Kunstwelt. Sie sind nicht nur eines der berühmtesten Kollektive, sondern auch eines der langlebigsten. Was ist Ihr Geheimnis?