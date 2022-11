Nussbaum-Bild der Pogrome 1938 : Die Osnabrücker Nacht der Teufel

Es klingt unglaublich: Seit 84 Jahren wird der antisemitischen Ausschreitungen der von der NS-Presse so benannten „Reichskristallnacht“ vom 9. November 1938 gedacht, doch sollte es bis dieses Jahr dauern, um das erste Gemälde zur Pogromnacht des selbst in der Schoa umgekommenen Malers Felix Nussbaum zu entdecken. Insgesamt überlebten wenige Bilder dieser Nacht die Zeitläufte, Schilderungen Nussbaums hiervon wurden bisher anders gedeutet.

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das stets etwas zu reißerische Wort „Entdeckung“ ist daher einmal vollgültig am Platz, wurde doch durch in Köln gefertigte Röntgenaufnahmen unter der heutigen oberen Schicht von Nussbaums Leinwandbild „Rue triste“ (1938/39) ein weiteres Bild aufgedeckt. Diese erste Schicht hätte man im Grunde schon mit bloßem Auge erkennen können, am rechten Rand der vollständig in tristen Grautönen und Erdfarben gemalten Straße im Spätherbst, aus deren dunklen Fensterhöhlen ebenso nachtschwarze Fahnen wie Zeichen bedingungsloser Kapitulation an die Trauer ragen und in deren menschenleerer Mitte ein schwarzer Kater in fauchende Abwehrstellung geht, während ein entlaubter grauer Baum hinter ihm sein in widerstrebende Richtungen geteiltes Astwerk wie zwei flehende Hände gen Himmel wendet.