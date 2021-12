Zeichnungen des Regisseurs : Fellinis traurige Casanovas

Wer Fellini gekannt hat, weiß, dass er, wenn er ruhig wirkte, nie ruhig war. Seine Unruhe steckte in seinen Fingern. Wenn er telefonieren musste, was er nicht gerne tat, griff er nach allem, was an Schreib- und Malzeug erreichbar war, und begann zu kritzeln. Dabei entstand aus wenigen Strichen ein Gesicht, aus Zacken und Halbkreisen ein Körper, eine Figur. Die Hand, die diese Geschöpfe entwarf, musste sich nicht an­strengen, sie auszumalen; sie vollendeten sich selbst. Die Faust wurde ein Arm, der Arm ein Boxer, das Buch bekam Beine und einen Lockenkopf, der Hut einen Träger, die Brust einen Frauentorso. Und ebenso schnell, wie er sie erfunden hatte, gab Fellini sie wieder auf.

Die Schau, mit der das Folkwang Museum in Essen den hundertsten Ge­burts­tag des Regisseurs mit knapp zweijähriger coronabedingter Verspätung nachfeiert, beginnt mit „Telefonzeichnungen“. Man könnte auch von Skizzen oder Bildnotizen reden und käme dem Kern der Sache doch nicht nä­her. Was man sieht, sind keine Übungen, sondern fertige Fragmente, Überschüsse einer rastlos arbeitenden Phantasie. Fellinis Genie bestand darin, dass er ihnen einen Ort in der Welt gab. Den Drang, beim Telefonieren zu stricheln, spüren viele. Bei Fellini aber hat er Geschichte ge­schrieben, Filmgeschichte.

Zug ins Groteske

Von den gut zweihundert Zeichnungen aus der Sammlung der Züricher Verleger Jakob und Philipp Keel, die in Essen ge­zeigt werden, entstanden die allermeisten im filmischen Produktionsprozess. Das be­deutet nicht, dass jede von ihnen so direkt als Vorlage für ein Kinobild diente wie die Skizze von der Bergung der Göttin Venessia in „Casanova“, die beinahe eins zu eins in den Film übernommen wurde. Aber sie alle kreisen um das Wunder der Verwandlung, das in den Ateliers der Cinecittà, auf den Plätzen Roms und an den Stränden Os­tias geschah, wenn Fellini drehte. Sie zeigen wie Wegweiser in die Richtung, die sein Ki­no einschlug, oder führen von dort wieder zu Fellini zurück. Das Bild der nackten Anita Ekberg mit gewaltigem Busen beispielsweise, das während der Arbeit an „La dolce vita“ entstand, ist keine Vorlage für eine Szene, sondern eine Reaktion auf die körperliche Anziehungskraft der Schauspielerin, von der sich Fellini durch Überzeichnung befreien musste. Der Buntstift diente ihm als Blitzableiter; das Begehren, das in ihn eingeschlagen war, warf er durch ihn aufs Papier.

Fellinis Frauenbilder haben fast immer etwas Monströses. Ihre Nasen, Augen, Hintern, Schenkel, Brüste sind riesengroß, als wären sie aus dem Albtraum aufgetaucht, der in „Stadt der Frauen“ für Marcello Ma­stro­ian­ni Wirklichkeit wird. Dieser Zug ins Groteske ist einer der Gründe, vielleicht der wichtigste, warum uns Fellinis Filme heute so fremd und fern vorkommen – nicht nur wegen MeToo und der Genderdebatte, sondern weil in den Frauenkarikaturen (zu denen auf der Leinwand ebenso krass überzeichnete Männerfiguren treten) eine Wahrheit erscheint, die wir nicht mehr gerne hören. Dass der oder die andere dem Ich immer nur als Zerrbild auf der Netzhaut gegenübertritt, war im Existenzialismus, von dem Fellinis Kino seit „La dolce vita“ infiziert ist, ein geläufiger Gedanke. Heute wird er zugunsten wiederbelebter romantischer Glücksvorstellungen verdrängt – und mit ihm das Pandämonium erotischen Scheiterns, das Fellini entworfen hat und das mit Machismo nichts zu tun hat.

Teil der Fellini-Kinomaschine

Der Blick nämlich, mit dem diese Zeichnungen den Betrachter anschauen, ist un­end­lich sanft. Der Zeichnende fürchtet sich vor den Gestalten, die er selbst erschaffen hat; deshalb macht er sie zu Comicfiguren. Als er nicht mehr weiter weiß mit seinem Alter Ego Mastroianni, entstellt er Marcello zur Knattercharge; „deve dimagrire!“ („er muss ab­nehmen!“) steht unter dem Bild. Sein Casanova ist der traurigste aller Liebhaber, und die Vaterfigur in „Amarcord“ sieht auf dem Skizzenblatt schon wie der Clown aus, den der Schauspieler Armando Brancia aus ihm machen wird. Dafür pflügt der Ozeandampfer, den Fellini für den Film entwirft, wie eine göttliche Erscheinung durch die Wogen. Frauen und Schiffe sind die Objekte seiner Sehnsucht; vor beiden hat er Angst, von beiden kommt er nicht los. Das vielleicht schönste Bild der Ausstellung ist ein Blick aufs Meer: Dort vorne, in Rückenansicht, steht Gelsomina, die Heldin von „La Strada“ und einzige wahre Heilige von Fellinis Filmen, und träumt mit ihrem Regisseur von der Ferne, die beide niemals erreichen werden.

Denn eigentlich war dieses Regisseursleben ein langer Rückzug, von der Wirklichkeit ins Studio, vom Neorealismus in die Kulissenwelt von „Satyricon“, „Schiff der Träume“ und„Ginger und Fred“. Und die Zeichnungen gehen diesen Weg mit, sie wirken immer perfekter, zielgerichteter, sie verwandeln sich in Anweisungen für Kostüm- und Szenenbildner, sie werden Teil der Fellini-Kinomaschine. Es ist die Zeit, in der fast jeder seiner Filme seinen Namen im Titel trägt – „Fellinis Roma“, „Fellinis In­tervista“ – und die Nebenprodukte seiner Träumereien sich in Devotionalien verwandeln. Daniel Keel, der Gründer des Diogenes Verlags, in dem Fellinis Drehbücher erscheinen, beginnt die losen Blätter des Maestro zu kaufen; so entsteht die Sammlung, die in Essen zu sehen ist.

Mehr zum Thema 1/

Die Ausstellung endet mit dem Bild des Panzerkreuzers, der das Traumschiff versenkt. Der wichtigste Überlebende ist ein Nashorn, das mit seinem Wärter ein eigenes Rettungsboot besteigt. In freier Natur ist dieses Tier für seine nervöse Aggressivität bekannt. Bei Fellini ist es so ruhig, wie er selbst es sein wollte.

Federico Fellini – Von der Zeichnung zum Film. Im Museum Folkwang, Essen; bis zum 20. Februar 2022. Der Katalog kostet 28,- Euro.