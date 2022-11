Etruskische Statuen : Fruchtbar im antiken Luxusbad

Das große römische Wasserbecken sprudelt als Schatzquelle: Auf dem Grund ruht ein Ephebe, neben ihm steht, mit einer Schlange um den Arm, Hygieia, die Göttin der Gesundheit und Tochter des Asklepios, es folgen Apollon, der Erfinder der Heilkunst, und andere Gottheiten, Matronen, Mädchen, auffallend viele Frauen, Feldherren, Kinder. Insgesamt vierundzwanzig Bronzestatuen aus der Zeit zwischen dem zweiten Jahrhundert vor und dem ersten Jahrhundert nach Christus sind aufgetaucht, fünf von ihnen fast einen Meter hoch, eine erinnert an L’Arringatore (Aule Meteli), die lebensgroße Statue eines Etruskers, der eine römische Toga trägt.

Alle Skulpturen sind von großer Kunstfertigkeit und in gutem Zustand – das Thermalwasser und der Schlamm haben sie ausgezeichnet konserviert. Die archäologische Entdeckung, die in San Casciano dei Bagni (F.A.Z. vom 9. November), einem kleinen Ort im Südosten der Toskana, ans Licht kam, übertrifft alle Erwartungen: Der „intakte Schatz“ sei, so Jacopo Tabolli von der Universität für Ausländer in Siena, der das Projekt leitet, „der größte Statuenfund der italienischen Antike und auf jeden Fall der einzige, dessen Kontext wir vollständig rekonstruieren können“.

Zweisprachig beschriftet

Einige Statuen sind auf den Ästen eines mächtigen Baumstamms angeordnet, der auf dem Boden des Beckens befestigt ist. Die Inschriften, die sie und die unzähligen Votivgaben aufweisen, sind in zwei Sprachen, etruskisch und lateinisch, verfasst und stammen von wohlhabenden Familien der Region, von den Velimna in Perugia bis zu den Marcni in der Gegend um Siena, den Eliten der etruskischen und dann auch der römischen Gesellschaft, von Landbesitzern, lokalen Gutsherren, reichen Geschäftsleuten und sogar Kaisern.

Der Fund ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich: Zunächst, weil es bisher fast ausschließlich Nekropolen waren, die Materielles der Etrusker überliefern und das Bild von ihnen prägen, dann wegen des komplexen, ganz unterschiedliche Formate umfassenden Fundzusammenhangs, schließlich weil die Statuen aus Bronze sind. Denn aus dieser Zeit sind überwiegend Skulpturen aus Terrakotta bekannt, auch wenn Etrurien ein Land mit Erzvorkommen und die Metallverarbeitung dort hoch entwickelt war.

Die Präsenz von Hygieia und Apollon definieren den Ort als Stätte des Kultes und der Heilkunst, als Thermalbad und Tempel. Handelt es sich um ein antikes Spa, ein Luxusresort, an dem Menschen, die es sich leisten konnten, Genesung, Regeneration und Entspannung suchten? Noch ist das eine Hypothese, noch sind die Funde nicht ausgewertet, doch weisen sie in diese Richtung: Auch Skalpelle und medizinische Instrumente sind darunter sowie Nachbildungen von Organen und Körperteilen wie Beine, Brüste, eine Gebärmutter und ein Penis. Handelt es sich womöglich gar, so eine weitergehende Vermutung, da an den heiligen Becken Gnade, Heilung und ein gesundes, starkes Kind erbeten wurden, um die erste Fruchtbarkeitsklinik der Geschichte?

Im zweiten Jahrhundert vor Christus war der Prozess der Romanisierung in Etrurien, der im vierten vorchristlichen Jahrhundert begonnen hatte und mit der lex Iulia im Jahre 89 v. Chr. seinen formalen Abschluss fand, weit fortgeschritten. Die Etrusker waren dabei, sich in das wirtschaftliche und politische System der Römer zu integrieren, und das „caput mundi“ erschien vielen Vertretern ihrer lokalen Aristokratie bald als so attraktiv, dass sie Ämter übernahmen und erfolgreich in den Senat strebten. Sie sprachen Latein und verstanden sich als Römer, ohne ihre Herkunft zu leugnen. Maecenas, der Förderer der Kunst, der stolz auf seine etruskische Abstammung war, gilt dafür als das beste Beispiel.