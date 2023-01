Aktualisiert am

Der Direktor der Petersburger Eremitage, Michail Piotrowski, hat sich gegen die Rückgabe von Kunst zwecks Wiedergutmachung kolonialen Un­rechts aus­gesprochen. Unter dem Titel „Un­term Banner der Politkorrektheit“ schreibt Piotrowski in den „Sankt Petersburger Nachrichten“ (Nowosti Sankt-Peterburga), die derzeitige Welle von Rückerstattungen von Be­nin­-Bronzen aus diversen Museen nach Nigeria bedrohe das Prinzip der Unverletzlichkeit staatlicher Mu­seen, wie es etwa in Frankreich und Großbritannien gesetzlich festgeschrieben sei.

Benin-Bronzen hat auch die Eremitage

Es stelle sich zudem die Frage, wem die strittigen Werke zu­rückzugeben seien, da im Falle der Benin-Bronzen die Regierung Nigerias, Nachkommen des Be­nin-Königshauses sowie solche der von Benin verkauften Sklaven Ansprüche anmeldeten. Auch die Petersburger Kunstkammer besitze Benin-Bronzen, so Piotrowski, die Sammlung wurde dem Haus 1900 von dem deutschen Geographen, Afrikaforscher und Kolonialpolitiker Hans Meyer geschenkt.

Piotrowski merkt an, diese Kunstwerke seien ursprünglich durch Kriegshandlungen und Raub erworben worden, was heutigen Regierungen unangenehm sei. Der Museumsleiter, der sich angesichts des Ukrainekrieges als „Imperialist“ bekannte, erwähnte auch die während des Zweiten Weltkriegs aus Deutschland verschleppte Beutekunst in russischen Museen und stellte die von ihm mitgeprägte Politik, diese Schätze öffentlich zu zeigen und zu erforschen, als beispielhaft hin.

Beute aus der Ukraine

Für Piotrowski hat das Museum, eine Schöpfung der europäischen Aufklärung, wie er betont, oberste Priorität. Er erinnert an ukrainische Kulturschätze, darunter Kosakenstandarten, die in den Zwanzigerjahren aus der Eremitage an die Ukraine zurückgegeben wurden und seit dem Zweiten Weltkrieg verschwunden sind.

Dabei verschweigt er, dass Beutekunst aus der Ukraine nach Kriegsende oft der Sowjetregierung zurückgegeben wurde, die sie Russland oder Belarus übereignete. Auch die jüngsten Plünderungen ukrainischer Museen durch die russische Armee ließ Piotrowski unerwähnt.