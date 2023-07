Unser Dasein im Rückspiegel: Das Astrup Fearnley in Oslo als größtes Museum für zeitgenössische Kunst in Norwegen feiert 30. Jubiläum mit einer Schau zur Conditio humana.

Es ist vermutlich das einzige Museum der Welt, durch das halb nackte Badende hindurchschlendern, ohne Teil einer Per­for­mance von Vanessa Beecroft oder anderer Künstler zu sein. Das von Renzo Piano errichtete Astrup Fearnley Museum in Oslo liegt wie ein elegantes weißes Schiff mit Holzplanken und eingelegten Segeln am Ausläufer eines sündteuren Neubaugebietes für Millionärskinder, das in den Fjord vor der norwegischen Hauptstadt hineinragt; da man von der Wiese hinter dem Museum gefahrlos ins Wasser springen und baden kann, wird dies von vielen Jüngeren genutzt, die dabei das Haus durchqueren – und durchaus auch die Sanitärräume des Ausstellungshauses als prak­ti­sche Umkleidekabine nutzen.

Aber natürlich ist das Astrup Fearnley keine Edelbadeanstalt, vielmehr die be­deu­tends­te Sammlung zeitgenössischer Kunst in Norwegen. Dieses Jahr feiert sie dreißigstes Jubiläum, da sie im Jahr 1993 von dem Reederei-Erben Hans Rasmus Astrup als ursprünglich privates Sammlermuse­um gegründet wurde. Es gibt erstaunlich wenige Reeder-Museen in der Welt, Athen besitzt mit dem ebenfalls von Renzo Piano errichteten Kulturzentrum Stavros Niarchos an der Bucht von Faliro bei der griechischen Hauptstadt ein flächenmäßig noch größeres, aber Onassis hat keines hinterlassen, und in Hamburg engagieren sich die Reeder eher für das Gemeinwohl und die Kunsthalle.

Auch bei Astrups Sammlung hatte man in den Neunzigern noch keineswegs die Gewissheit, dass sie dereinst zur wichtigsten Reeder-Kollektion mit heute 1500 Werken heranwachsen würde. Immer stärker fokussierte Astrup in den folgenden Jahren auf nicht leicht konsumierbare Po­sitionen innerhalb der zeitgenössischen britischen, amerikanischen und deutschen Kunst. Anselm Kiefer und Sigmar Polke waren damals noch durchaus nicht unkritisiert, und Polkes gigantisches Triptychon „Apparizione 1-3“ von je vier mal drei Metern gleicht wirklich einer „Erscheinung“, wie der Titel verheißt: Die Harztränkung der Leinwände lässt die gemusterten und bemalten Tisch­decken fast völlig transparent werden, das Rahmenkreuz scheint wie ein Menetekel durch, die Farb­ex­plo­sionen des Dreiteilers ähneln jenen auf Grünewalds Isenheimer Altar.

Bei den Engländern sammelte Astrup viel die Provokationen der Künstler der „Sensations“-Ausstellung, sodass der 2021 Verstorbene bald über eine respektable Sammlung an Damian Hirst und seinen in Vitrinen eingeweckten Tieren verfügt. International berühmt wurde Astrups Name mit dem Ankauf der bemalten Porzellanskulptur „Michael Jackson und Bubbles“ eines umstrittenen Amerikaners namens Jeff Koons, die er 2001 für den da­maligen Rekordpreis von sechs Millionen Dollar erwarb. Glücklicherweise steht die lebensgroße und teilvergoldete Zumutung in der aktuellen Jubiläumsschau „Before Tomorrow“ augenschonend abseits – verglichen mit der unübersehbaren Präsentation durch den Vor­gänger der jetzigen Direktorin des Hau­ses, Solveig Øvstebø, die jüngst aus Chicagos Kunst-Kaderschmiede „Renaissance Society“ abgeworben wurde, der 1915 gegründeten Avantgarde-Kunsthalle der Stadt.

Allein schon der Titel „Before Tomorrow“ lässt stutzen – das Haus hat einen inzwischen sehr guten Ruf zu verlieren und will mit einer Ausstellung zeitgenössischer Positionen ernsthaft in die Zeit zurück vor dem Morgen blicken? Mithin auf den vielzitierten Blick der Möchtegern-Propheten-Kuratoren in die Zukunft verzichten?

Das behauptet niemand. Nur erlaubt sich Direktorin Øvstebø eben den Blick auf die künstlerischen Anfänge vieler Entwicklungen von dem Museumsgründungsjahr 1993 an, die gewiss nicht in der überwiegend banalen aktuellen Kunst liegen, vielmehr in der weltpolitischen Umbruchslage der Neunziger, als einiges mehr als jetzt möglich war und nicht jeder un­korrekte Gedanke noch im Künstlerhirnstübchen unmittelbar nach Ent­stehen von der inneren Korrektheits­schere weg­geschnitten wurde.