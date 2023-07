Auf der Intensivstation eines Krankenhauses der Stadt Grodno ist der belarussische Künstler Ales Puschkin unter ungeklärten Umständen gestorben. Puschkin, der 57 Jahre alt wurde, war der bekannteste Künstler seines Landes, Aktivist der nationalen Wiedergeburt von Belarus und eine Symbolfigur des zivilen Widerstands gegen das Regime von Präsident Lukaschenko. Im März 2022 war er zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, weil er in Grodno ein Porträt des belarussischen antisowjetischen Partisanen Jewgeni Schi­char­ja ausgestellt hatte. Schicharja wurde im Zweiten Weltkrieg unter der deutschen Besatzung von der Spionageabwehr ausgebildet und organisierte nach Kriegsende jahrelang Anschläge auf Vertreter der Sowjetmacht. Die belarussische Staatsanwaltschaft warf Puschkin vor, er rehabilitiere „das Nazitum“.

Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Puschkin, der im Dorf Bobr östlich von Minsk geboren wurde und bis vor seiner Verhaftung dort lebte und arbeitete, bemühte sich seit der späten Sowjetzeit um die Restaurierung von Denkmälern und die Wiedereinführung der belarussischen Sprache. Im Perestroika-Jahr 1988 wollte der Kunststudent Puschkin an seiner Minsker Hochschule ironische Soz-Art zeigen; als das verboten wurde, lief er mit einem Plakat, das die staatliche Unabhängigkeit von Belarus forderte, durch die Hauptstadt. Er bekam dafür eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren.

Lukaschenko kommt in die Hölle

In Bobr schmückte Puschkin 1996 die Holzkirche des Wundertäters Nikolai mit einem Wandgemälde des Jüngsten Gerichts, auf dem unter den Sündern Präsident Lukaschenko, der belarussische Metropolit Filaret und OMON-Sonderpolizisten zu erkennen waren. Nachdem das russische Fernsehen darüber berichtet hatte, wurde die Stelle 2005 übermalt.

Berühmt wurde Puschkin 1999 durch seine Performance „Mist für den Präsidenten“, bei der er eine Schubkarre voll Mist vor der Präsidentenverwaltung auskippte. Auf dem Dung lagen ein Plakat mit der Aufschrift „Lukaschenko steht zum Volk“, Handschellen und die belarussische Verfassung von 1996, die die Vollmachten des Präsidenten ausweitete. Auch für diese Aktion bekam Puschkin zwei Jahre auf Bewährung.

Kirchenrestauration und heidnische Feste

Puschkin war ein lebensfroher, gütiger Mann und Familienvater von schlitzohrigem Humor. In seinen Performances schlüpfte er in die Rollen von Christus, aber auch eines Soldaten. Er restaurierte Kirchen und feierte in Bobr zugleich jeden Sommer das heidnische Janka-Kupala-Fest als Performance mit Feuertänzen und Antiglobalismuszeremonien. Er war ein freundlicher Nationalist, der auf sein traditionelles Malerhandwerk stolz war.

Mehr zum Thema 1/

2020 beteiligte sich Puschkin an den friedlichen Protesten gegen die vermutlich gefälschte Wiederwahl von Lukaschenko, wurde verhaftet, im berüchtigten Untersuchungsgefängnis Okrestina verprügelt und präsentierte danach seine blauen Flecken als Performance. Als die Behörden 2021 ein Strafverfahren gegen ihn eröffneten, befand er sich gerade in der Ukraine, kehrte aber aus Prinzip nach Belarus zurück. Er müsse das Kreuz tragen, welches er auf sich geladen habe, erklärte er bei seiner Ankunft und wurde an­derntags verhaftet. Als voriges Jahr das Urteil verkündet wurde – fünf Jahre unter verschärften Bedingungen –, zeigte er aus Protest eine kreuzförmige Wunde am Bauch vor, die er sich selbst zugefügt hatte. In die Intensivstation soll er in bewusstlosem Zustand eingeliefert worden sein, zuvor habe er stark abgenommen, an Magengeschwüren gelitten und über Schmerzen an den Nieren geklagt.

Die belarussische Kultur hat einen großen Verlust erlitten. Puschkin sei wegen seines Talents und seines Mutes von der Regierung im Gefängnis ermordet worden, sagt der emigrierte belarussische Schriftsteller Alhierd Bacharevič. Das sei unverzeihlich.