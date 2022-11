Marc Chagall in der Schirn : Drei Schritte zum Abgrund

Ein so berühmter wie kunstaffiner Literat befand einmal treffend, ihm sei Marc Chagall „je früher desto lieber“, habe der 1887 im heute weißrussischen Witebsk geborene doch nach dem Krieg viel Kunstgewerbe und Kalenderbilder geschaffen, mithin die ab 1912 gefundenen Erfolgsmotive zu Tode geritten. Ob die Kathedrale von Metz oder Kirchen in Mainz, Zürich und vielen anderen Orten – alle bekamen seine das Chagall-Blau variierenden Fenster.

In diese markanten Blau- und Violetttöne gefärbt sind auch der jüdische Rabbi mit der Thorarolle am linken Bildrand und der jüdische Rabbi Jesus am Kreuz rechts auf Chagalls „Engelssturz“. Dass Bild ist der klug gewählte Kronzeuge für das zentrale Anliegen der heute öffnenden Ausstellung „Welt im Aufruhr“ der Frankfurter Schirn mit Fokus auf die für den jüdischen Künstler finsteren Dreißiger- und Vierzigerjahren – und man muss selbst als Nicht-Chagallist revidieren: Der Maler war erheblich facettenreicher und politischer als angenommen. Das Elend von Vertreibung und Verlust der Heimat, von Pogromen und Holocaust spielt auf nahezu jedem der Bilder von 1930 bis 1948 – der Spanne der Schau – eine maßgebliche Rolle, wenn man die verborgene Ikonographie, wie in der Schirn durch die ausgestellten Zwischenstufen ermöglicht, zu „lesen“ lernt.

Der „Engelssturz“ ist dabei Chagalls Programmbild – von ihm selbst als erstes einer Serie von „Vorahnungen“ bezeichnet –, weshalb ihm in der Kunsthalle ein ganzes Kapitel von insgesamt sieben gewidmet wird. Das Bild misst für Chagall ungewöhnlich große 148 mal 189 Zentimeter und wurde zwischen 1923 und 1947 dreimal grundlegend überarbeitet, wie in der rechten unteren Ecke neben der Signatur in einer Zahlenkolonne des Schreckens zu le­sen ist: „1923-33-1947 Paris – New York“. Von Berlin, der ersten Station nach Russland, und danach von Paris aus erlebte Chagall Hitlers Novemberputsch von 1923 und die ersten Wellen des Antisemitismus. In Paris malte er die erste Version des „Engelssturz“. 1933, als die zweite entstanden war, hatte Chagall auf Einladung des Bürgermeisters von Tel Aviv das britische Mandatsgebiet Palästina bereist (das ganz in die jüdischen Farben Weiß und Hellblau getauchte „In­ne­re einer Synagoge“ von 1931 mit seinen stürzenden Linien ist eine große Überraschung!), er kehrt zurück nach Frankreich in eine zunehmend aufgeheizte antisemitische Atmosphäre, von wo er 1941 vor den Nationalsozialisten nach New York emigriert.

Gewöhnlich hängt der „Engelssturz“ im Kunstmuseum Basel, wo das Bild unter der Vielzahl von Meisterwerken in seiner Ex­zep­tio­nalität meist nicht wahrgenommen wird. Die schreiend gelbe und damit kaum zu übersehende Kuh links der schwebenden blauen Geige etwa geht tatsächlich bei all den bunten Kreaturen auf den Franz Marcs in Basel schlicht unter. Im selben Zitronengelb leuchtet der Mond mit seinem Hof darüber in die nachtschwarze Finsternis des surrealen Geschehens, bei dem ein grüngesichtiger Mann mit blauer Jacke und Arbeiterkappe und die seit den Zwanzigerjahren bei Chagall auftauchende Wanduhr mit Pendel vor sich in der Luft schwebt und seinen Spazierstock in der Rechten zum Ohr eines violett gekleideten Rabbi mit blauem Gesicht und aufgerollter Thora-Schrift richtet. Leicht rechts aus der Mittelachse gerückt aber steigt feuerrot ein geflügelter Engel mit in Flammenzungen endenden Gewändern und Flügeln vom unteren Ende des Bildes bis nach oben auf, nur das nicht die positive Assoziation eines Phoenix vorherrscht, vielmehr durch die verquält in den Rücken geworfene, offenbar abstürzende Figur mit dem schreckensgeweiteten linken Auge und dem vollständig verdunkelten rechten die eines Ikarus.

Die Entstehung des Bösen

Allein der Bildtitel „Engelssturz“ erinnert ja – wenngleich im Jüdischen anders konnotiert – an die Entstehung des Bösen, indem die einst strahlende Lichtgestalt Luzifer wegen ihrer Hybris aus dem Himmel geworfen und wie ein Meteorit durch die Reibungshitze beim Durchschlagen der Erdkruste schwarz verkohlt in der von da an höllischen Unterwelt landet. Auch Chagalls Engel steht kurz vor dem Verglühen, sein linker Flügel ist bereits in einem dunkleren Karmesinrot als der restliche Körper entflammt. Der rote Widerschein erfasst die Mutter mit Kind daneben, die durch ihren Schleier stark an eine Madonna mit Christusknaben erinnert, ebenso wie den fahl blauviolett eingefärbten Gekreuzigten am rechten Bildrand, der auf seiner Hüfte und als eine Art Heiligenschein hinter seinem Kopf den Schimmer des verglühenden Flammenwesens spiegelt. In Frankfurt vor dem monumentalen Werk stehend und es nur für sich allein wahrnehmend kann man gar nicht anders, als den „Engelssturz“ als Chagalls „Guernica“ zu sehen – zwischen der Mutter-Kind-Gruppe und dem Gekreuzigten steht wie die bei Picasso aus dem Fenster gehaltene Lampe ein übergroßer Kerzenleuchter inmitten grauer Häuser, der einen Rest Licht und Wärme in die Dunkelheit zu bringen versucht. Der Stier als gequälte Kreatur ist bei Chagall durch die gelbe Kuh ersetzt, wobei die Augen ähnlich groß und aufgerissen sind.