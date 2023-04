So filigran wie monumental: Die Albertina feiert sechs Jahrhunderte Druckgrafik. Von Dürer über Rembrandt und Goya bis Munch und Miró reiht die Ausstellung Höhepunkt an Höhepunkt.

Vermutlich hat kaum ein anderes Jahrhundert die Kunst und ihre Rezeptionsbedingungen so verändert wie das fünfzehnte. Zunächst etablierte sich der Holzschnitt, dann kam der Kupferstich auf, und an der Wende vom fünfzehnten zum sechzehnten Jahrhundert trat die Radierung ihren Siegeszug an. Innerhalb von hundert Jahren war das Genre der Druckgrafik machtvoll neben die Malerei getreten und hatte sie in der Wertschätzung der Zeitgenossen zeitweise sogar in den Schatten gestellt.

Bis dahin waren die Künstler gereist, jetzt reisten ihre Werke. Sie wurden vervielfältigt, oft auch von anderen Künstlern kopiert und an vielen Orten gleichzeitig gehandelt. Kunstwerke wurden zur Handelsware, die namhaftesten ih­rer Schöpfer wie Schongauer, Dürer oder Mantegna zu geschickt und entschlossen agierenden Kaufleuten in ei­ge­ner Sache. Der kleine, bis dahin weitgehend auf Kirche und Adel beschränkte Kreis potentieller Käufer und Auftraggeber hatte sich schlagartig erweitert. Dürers berühmtes „Rhinocerus“, entstanden 1515 nach der brieflichen Beschreibung eines solchen Tieres, das dem König von Portugal zum Geschenk gemacht worden war, verbreitete sich in ganz Europa und blieb bis weit ins achtzehnte Jahrhundert nicht nur die populärste, sondern auch die maßgebliche Darstellung eines Nashorns. Dass Dürer selbst das Tier nie gesehen hatte und seine Darstellung keineswegs als naturgetreu gelten durfte, tat dem Erfolg des Holzschnitts keinerlei Abbruch.

Dürers Blatt ist nur eines von vielen spektakulären Werken, die jetzt in der Ausstellung „Dürer, Munch, Miró. The Great Masters of Printmaking“ in der Albertina zu sehen sind. Sie reiht fast schon verschwenderisch zahllose Meisterwerke aneinander, präsentiert einen Querschnitt durch sechs Jahrhunderte der Druckgrafik und erklärt auf anschauliche Weise durch Wandtexte und Videos, was sich nicht von selbst versteht: die verschiedenen Techniken, die sich in ihren Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks wie auch der Reproduktion stark unterschieden. So war etwa der Kupferstich zwar arbeitsaufwendiger und auch mit höheren Materialkosten verbunden als der Holzschnitt, erlaubte aber nur geringere Auflagen, weil die Druckplatte sich schneller abnutzte.

Bereits zur Zeit des Übergangs vom Holzschnitt zum Kupferstich hatte sich das zunächst auf religiöse Motive be­schränk­te Repertoire erheblich erweitert, wie das um 1450 entstandene Figurenalphabet eines unbekannten Meisters mit den Initialen E. S. zeigt. Dreiundzwanzig gotische Minuskeln behandeln eines der zentralen Themen mittelalterlicher Kunst: den Kampf zwi­schen Gut und Böse, Tugend und La­ster, hier dargestellt anhand von Men­schen und Tieren, die sich auf ab­son­der­liche Weise ineinander ver­schlin­gen. Als Vorläufer Schongauers ar­bei­tete der oberrheinische Künstler in seinen Werken mit Li­nien und Punkten und setzte erstmals die sonst der Zeichnung vorbehaltene Technik der Kreuzschraffur ein, um Licht- und Schatteneffekte zu erzeugen.

Exquisite Dürer-Bestände

Von Martin Schongauer, wie Dürer der Sohn eines Goldschmieds, zeigt die Ausstellung unter anderem „Die große Kreuztragung“, eine „Flucht nach Ägypten“ sowie die minutiöse Studie eines Rauchfasses, das in Schongauers Darstellung geradezu skulpturale Wirkung entfaltet. Vollends bei Dürer kann die Albertina mit ihren exquisiten Beständen die Muskeln spielen lassen: Hauptwerke wie „Die Flucht nach Ägypten“, „Ritter, Tod und Teufel“, „Das Meerwunder“, „Der Traum des Doktors“ und „Der heilige Hieronymus im Gehäus“ werden gezeigt, während der Katalog mit interessanten Details aus Dürers Geschäftsgebaren aufwartet.