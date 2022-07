Besuch in Pompeji : Die zwei Herausforderungen des Archäologen Zuchtriegel

Früh am Morgen, als es noch kühl und leer ist in Pompeji, hat jemand in der Bar das Radio so eingestellt, dass man es auch draußen sehr laut hört. Es läuft gerade eine Quizsendung. Bei jeder richtigen Antwort ertönt ein Signal wie nach dem Erhalt einer Whatsapp. Da die Fragen ziemlich einfach sind an diesem Morgen, steht die Terrasse des Cafés unter akustischem Dauerbeschuss. Der Generaldirektor des Archäologischen Parks in Pompeji scheint sich nicht daran zu stören. Er sitzt mit einem Café Lungo an einem der grünen Plastiktische, als genieße er einen ruhigen Moment.

Anderthalb Stunden später hat Gabriel Zuchtriegel einen Workshop über die Rekonstruktion von Fresken mithilfe von Künstlicher Intelligenz eröffnet; er hat in Jackett und Krawatte vor einer Fernsehkamera gestanden, hat Gespräche mit Wissenschaftlern geführt, und danach saß der Bürgermeister bei ihm im Büro, gerahmt von zwei Pressereferentinnen aus dem Rathaus. Die eine tippte ständig in ihr Handy, die andere saß einfach da, stumm und schön. Der Bürgermeister von Pompeji, einer Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern, will mit dem Archäologiepark eine Kulturnacht organisieren. „Direttore Zukriegel“ hat er zu Zuchtriegel gesagt. Der deutsche Kehllaut „ch“ bereitet Italienern Schwierigkeiten, sie sprechen ihn deshalb wie ein Chianti-K aus. Zuchtriegel hat auf Italienisch geantwortet. Auch seine Gestik wirkt, als sei er schon die Hälfte seines Lebens in Italien, was aber nicht stimmt.