Vor Antisemitismus gewarnt? : Wie sich Claudia Roth im Documenta-Skandal herausredet

Es klingt fast zu vertraut als Muster der Erzählung, was im „Spiegel“ zu lesen war: Claudia Roths Amtschef Andreas Görgen habe bereits am 17. Januar dieses Jahres eine E-Mail an die hessische Kulturministerin Angela Dorn, den Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle und die Generaldirektorin der Documenta, Sabine Schormann, gesandt, zur Vorbereitung einer gemeinsamen Bildschirmkonferenz am Nachmittag.

Darin warne Görgen davor, dass die Documenta gefährdet sei, wenn den Vorwürfen nicht nachgegangen werde. Sein sehr deutscher Lösungsvorschlag – die Einrichtung eines Beirats: „Die Träger und Förderer der Documenta könnten übereinkommen“, so sei in der Mail mit föderalen Samthandschuhen formuliert, „dass sich der Aufsichtsrat der Documenta bei der Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit den Vorwürfen von einem internationalen Beirat beraten lässt.“ Der wäre Görgen zufolge idealiter etwa mit dem DHM-Direktor Raphael Gross, der Historikerin Atina Grossmann oder Meron Mendel besetzt.