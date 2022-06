Eröffnung der Documenta : Wenn alles so Lumbung wäre

In der Documentahalle zeigt das thailändische Kollektiv Baan Noorg eine Halfpipe, in der man Skateboard fahren darf. Bild: EPA

Da ist das Ruru-Haus: Man sieht es schon aus der Ferne. Eigentlich ist das Ruru-Haus ein ganz normales altes Kaufhaus, wie man es in deutschen Provinzstädten oft findet. Die Kuratoren der fünfzehnten Documenta, die zum indonesischen Kollektiv Ruangrupa gehören, haben die Fassade in surreal warm leuchtenden, bunten Farben angemalt, so wie Hausbesetzer und Hippies es in den Siebzigerjahren taten, um weithin sichtbar zu signalisieren, dass das Leben hinter diesen Fassaden anders aussehen soll.

Unten kann man zusammensitzen, wie in einem großen Wohnzimmer. Die Kuratoren haben aus Jakarta einen Begriff mitgebracht, der auf den Punkt bringen soll, worum es ihnen bei ihrer Documenta geht: Lumbung.