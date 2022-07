Skandale bei der Documenta : Kassels größtes Kunstbeben

Hat es etwas Vergleichbares je zuvor gegeben? Die deutsch-japanische Medienkünstlerin Hito Steyerl, verschiedenen Kunstrankinglisten zufolge eine der wichtigsten Künstlerinnen der Welt, zieht ihre Arbeiten von der Documenta zurück – aus Protest gegen den verantwortungslosen Umgang mit Antisemitismusvorwürfen (F.A.Z. vom 9. Juli). Felix Klein, der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, kritisiert den Umgang der Documenta-Leitung mit den Vorwürfen als „verheerend" und fordert Konsequenzen.

Zuvor gab es eine Debatte im Deutschen Bundestag zu den auf der Documenta ausgestellten antisemitischen Bildern, mit schärfster Kritik an deren Leitung und ebenso bangen wie zugespitzten Fragen, ob die Weltkunstausstellung in Kassel in dieser Form überhaupt noch eine Zukunft habe. Eine Parlamentssitzung, in der die FDP-Abgeordnete Anikó Merten den denkwürdigen Satz äußerte: „Fakt ist, die Documenta braucht immer einen Skandal.“ Um dann in ihrer Rede fortzufahren, dass nur bei dieser fünfzehnten Documenta die Menschenwürde mit Füßen getreten worden sei und all ihre Teilnehmer diese Ausgabe der Schau beschädigt verlassen würden.