Documenta-Skandal : Umstrittene Werke bleiben, Künstler muss gehen

Beleidigte Olaf Scholz und spielt auf eine Terrororganisation an: Hamja Ahsan Bild: Florian Cramer

Das „Prinzip der Trennung von ausgestelltem Kunstwerk und persönlichem Handeln“ soll es richten im nächsten Documenta-Skandal: Die Verantwortlichen der in Verruf geratenen Weltkunstschau distanzieren sich in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Geschäftsführung und der künstlerischer Leitung von dem ausstellenden Künstler Hamja Ahsan und wollen ihm „keine weitere Gelegenheit zu einem öffentlichen Auftritt“ in Kassel geben. Seine Werke aber dürfen bleiben.

Anfang August hatte der in Bangladesch geborene Brite Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Facebook-Post als „faschistisches Schwein“ bezeichnet. Auf der Documenta präsentiert Ahsan Leuchtreklame, die für fiktive Imbissbude mit halalem Hähnchen wirbt, womit er nach eigener Aussage Islamophobie entgegentreten wolle. Ein Leuchtkasten trägt die Aufschrift „PFLFC – Popular Front Liberation Fried Chicken“ und spielt auf „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ (PFLP) an, die von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft wird.

Der Hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker hat die künstlerische Leitung der „documenta fifteen“ ruangrupa dafür kritisiert, Ahsan nicht von der Kunstausstellung auszuschließen. „Wer in dieser geschmacklosen Weise gegen Deutschland hetzt, gegen Israel Hass verbreitet und offen seine Unterstützung für die antisemitische BDS-Bewegung auslebt, darf in unserem Land keine Plattform erhalten“, sagte der Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Jüdisches Leben und den Kampf gegen den Antisemitismus. Ahsan, der sein Gastrecht mit Füßen trete, müsse umgehend von der documenta ausgeladen werden.

Die diesjährige documenta wird bereits seit der Vorbereitungsphase von Antisemitismusvorwürfen überschattet. Kurz nach Eröffnung der Ausstellung Mitte Juni wurde das Banner „People's Justice“ des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi wegen antisemitischer Motive abgehängt. Die Generaldirektorin der Kunstschau, Sabine Schormann, wurde abberufen und ein Expertenrat eingesetzt.