Neuer Documenta-Skandal : Sind sie blind – oder böse?

Das Ausmaß an Inkompetenz, Überforderung und Verwirrtheit ist überwältigend – und man fragt sich: Wo haben die Leitung und die Öffentlichkeitsabteilung der Documenta eigentlich die vergangenen Monate verbracht? Und was tun diese Leute im Hauptberuf?

Es geht nicht darum, der Documenta vorzuwerfen, dass es eine Besucherin war und nicht etwa eine Aufsichtsperson, die entdeckt hat, dass unter den Exponaten im Fridericianum in Kassel auch eine Broschüre mit Bildern des syrischen Künstlers Burhan Karkoutly lag, in denen israelische Soldaten verhöhnt und denunziert werden mit den üblichen antisemitischen visuellen Mitteln. Es geht darum, dass die Leitung der Documenta diesen An­ti­se­mi­tis­mus nicht einmal dann erkennen konnte, als man mit dem Finger darauf wies. Wer das so Offensicht­liche nicht sieht, sollte auf lange Zeit von allen Tätigkeiten ferngehalten werden, in denen es um Bilder und Deutungen geht. Um Kunst oder die Frage, was man Juden zumuten darf.