Ausflug zur Documenta 15 : Kollektiv zu den Kollektiven

„Collective“ steht auf den schwarz gestalteten Säulen des Fridericianums, ein Pfeil markiert, dass ein „me“ und ein „them“ dazugehören sollen. Aber wie steht es mit der Teilhabe am Kollektiven, wenn man einen Tag lang über die Documenta geht? Im Ruru-Haus sitzt in einem Nebenraum hinter einer Tür eine Gruppe in einem geschlossenen Kreis, allerdings bleibt, wenn man eintritt, die Einladung zum Mitmachen aus; offenbar eine geschlossene Veranstaltung. Sonst sind an diesem Tag keine Kollektive zu sehen.

Auch in vielen Ausstellungsräumen hat man den Eindruck, durch deren Gestaltung als Betrachterin („me“) außen vor zu bleiben und die anderen („them“) zu betrachten. Im Fridericianum zeigt die Rojava-Film-Kommune, ein Kollektiv von Filmemachern aus der gleichnamigen autonomen Region im Norden Syriens, Filme, die Frauen, ethnischen und religiösen Minderheiten eine Stimme geben. Man bestaunt den kehlköpfig hohen Gesang der alten Frau in den Bergen oder die eindrucksvoll in Szene gesetzte Tanzformation, die von unten gefilmt ist, sodass man zu den Tanzenden aufblickt. Und doch fühlt man sich in der eigenen Perspektive nicht wohl. Selbst im Akt des Betrachtens vermischen sich globaler Norden und globaler Süden nicht. Jedenfalls ist die Präsentation nicht darauf angelegt. Julia Encke

Ein Held namens Rumeniger

Weiße Schrift auf hellem Untergrund im Treppenhaus des Fridericianums: „White Lies Matter“. Schwarz auf heidelbeerquarkfarbener Wand: „All Time Is Local“ in einer Fußgängerunterführung. Im Museum für Sepulkralkultur schwarz auf beige: „The Past Is Terrible. Not To Forget. The Present Is Past“. Sätze wie Keulen oder von entwaffnender Trivialität gibt es viele bei der Documenta. Ein Bedeutungsstau. Als wäre da mehr zu lesen, als zu sehen, wobei auch Sehen eine Art des Lesens ist. Wenige sogenannte Werke und mehr Objekte, Dinge, Sachen, wobei ein Werk immer auch ein Objekt ist. Und während man sich fragt, warum bloß Foucaults Buch „Les mots et les choses“, die Wörter und die Dinge, in der deutschen Ausgabe „Die Ordnung der Dinge“ heißt, steht man vor steinernen Skulpturen, die Lebensmittel darstellen, im Laden des Britto Arts Trust aus Bangladesch. Steine statt Brot – stammt das nicht aus der Bergpredigt?

Außer Sätzen und Sachen sind da viele Bewegtbilder aus fernen Ländern in klassischen Museumsräumen. Aus Müküs an der türkisch-iranischen Grenze. Aus Australien. Oder aus der autonomen Region Rojava im Norden Syriens. Und Filme mit 200-Dollar-Budget aus Wakaliga, einem Slum in Kampala, Uganda. „Wakaliwood“, das sind Blut, Kung-Fu, Action von Isaac Nabwana, dem „Tarantino Afrikas“, wie manche ihn nennen. Hauptfigur seines neuen, von der Documenta koproduzierten Films „Football Kommando“ sind der Kicker „Rumeniger“ (auch „Ruminiger“ oder „Ruminniger“) und dessen Schwarze Frau, die mächtig austeilt.

Und ein Dreizehnjähriger, der schon oft bei Nabwana mitgespielt hat, erklärt in einem Video, wie er mit simpelsten Mitteln ein Musikvideo gedreht und dann am Computer gepimpt hat. Sein Name klingt wie Vergangenheit und Zukunft in einem: Isaac Newton Kizito. Peter Körte

Macht das Sinn, Kassel?

Ja, behauptet der Schwarz-Weiß-Slogan eines Kasseler Kaufhauses auf dem Friedrichsplatz, und tatsächlich sind viele über die Jahre genährte gesellschaftliche Selbst- und Fremdbilder aus kaum mehr als bloßer Behauptung entstanden. Auch auf der Documenta 15 wird wild behauptet, zugeschrieben und, der Einfachheit halber, von Indonesien bis nach Algerien alles über einen Kamm geschoren. Polysemie, eigentlich eine Stärke der Kunst, sucht man im farbenfrohen Einerlei der Documenta vergebens. Das kubanische Kollektiv INSTAR bleibt eines der wenigen, das Bestehendes ästhetisch herausfordert, statt es schlicht darzustellen oder noch in der Kritik den Eindruck von Affirmation zu erwecken.