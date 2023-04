Gehirnforschung als Fiebertraum: Die chinesische Künstlerpersona LuYang präsentiert in der Kunsthalle Basel einen grellen Overkill an Reizen.

Im Internet sozialisiert zu sein können heute wohl viele Menschen von sich behaupten, die sich trotzdem im realen Leben situiert sehen. Hingegen „hauptsächlich im Internet zu leben“ klingt schon etwas befremdlich, wenn nicht gar gruselig, lässt an gemeingefährliche Filterblasen denken. Es kann aber auch eine künstlerische Existenz begründen und beflügeln wie die von LuYang. Der chinesische Shooting-Star der letzten Jahre hat an sich selbst die Erfahrung gemacht, dass man durch ein Dasein im World Wide Web „Identität, Nationalität, Gender und sogar die eigene menschliche Existenz hinter sich lassen kann“. Wer sich hier fragt, ob das in allen Aspekten überhaupt wünschenswert sei, hält offenbar (womöglich ebenso unbewusst wie verzweifelt) an einem tradierten Subjektbegriff fest, der längst und unwiderruflich in Auflösung begriffen ist.

Die Genderfrage hat die Künstlerpersona LuYang für sich selbst dadurch beantwortet, dass er/sie im globalen Ausstellungsbetrieb nominell zwischen den Geschlechtern pendelt, sodass ihm, nicht ihr jetzt in der Kunsthalle Basel mit seiner bislang größten Werkschau in Europa die Bühne bereitet wird. Zuvor war die 1984 geborene Lu Yang bereits jahrelang als angesagte Künstlerin gehandelt worden, die auf originelle, ja singuläre Weise die digitale Gegenwart mit kultureller Archaik zu verbinden weiß. Die Zuschreibung könnte sich bei nächster Gelegenheit wieder ändern (bleiben wir so lange beim „er“). Jene „Computerliebe“, die Kraftwerk 1981 nostalgisch besangen („Ich brauch ein Rendezvous“), münzt LuYang direkt in ein exzessives, opulentes, rauschhaftes Œuvre um, ein Stakkato der Assoziationen, das bei allem Hang zu Popkultur und Gaming von dystopischen Einschlägen durchsetzt ist, also, bei allem Neuer-Mensch-Pathos, durchaus nicht nur als naiv zukunftsgläubig daherkommt.

Selbst ein Beinahe-Flugzeugabsturz regt den Künstler an

Religiöser Tempeltanz aus Kambodscha und Vietnam, buddhistische und hinduistische Rituale, die LuYang in jüngeren Arbeiten mittels avancierter Body­tracking-Technologie performt, dienen denn auch dem Zweck der Heilung einer bisweilen apokalyptischen Welt, deren Erfolg fraglich bleiben muss. Aus einem Diesseits stammt auch die Nahtod-Erfahrung, die der Künstler vor einiger Zeit am eigenen Leib und sehr real in den Turbulenzen eines chinesischen Inlandsflugs erlebte – weniger als Horror denn vielmehr als Stimulans der Phantasie. Er verarbeitete sie in seinem jüngsten Werk namens „Doku“ zu einem Fiebertraum über die sechs Inkarnationen eines Avatars vom Menschen zur Gottheit gemäß dem Buddhismus nach der Lehre Mahayana. Diese zielt auf Erlösung vom Leiden.

Es liegt in der Logik des gesamten Werks, sich freigiebig im Netz zu versprühen und weitgehend auf Vimeo verfügbar zu sein, wie auch die Tatsache, dass es als Installation und Environment effektvoll Gestalt im Ausstellungsraum annimmt, dessen angestammte Konventionen beglaubigt. So werden in den einzelnen Räumen der Basler Schau Erinnerungen getriggert an Christoph Schlingensiefs „Kirche der Angst vor dem Fremden in mir“, die 2011 bei der Biennale in Venedig als postume Rekonstruktion das Publikum in den Bann zog, an Settings von Matthew Barney oder Johannes Paul Raether – und an Ed Atkins’ verstörendes Flughafen-Szenario „Safe Conduct“ (Sicheres Verhalten). Zugleich greift LuYang dankbar Einflüsse aus der Popmusik auf, wenn er sich durch Bühnenereignisse inspirieren lässt, die allein als Hologramme stattfinden wie die Auftritte von virtuellen Stars wie Miku Hatsune, die 2014 einmal im Vorprogramm von Lady Gaga zum Zuge kam.

Gekonnt inszeniert sich LuYang als Figur, die sich ständig transformiert und als Cyborg seiner selbst durchs eigene Werk zieht, um alles mit allem lose zu verknüpfen. In seiner digitalen Existenz fragt er von Anfang an nach den Möglichkeiten medizinischer Technik, den Geist mit Reizen zu stimulieren, was er mit (auch in der Realität verwendeten) Apparaturen wie goldenen Kopfrahmen ins Bild setzt, die ihre Blitze ins Hirn senden, der sogenannten „Deep-Brain-Stimulation-Technology“. LuYang hatte als Asthmatiker im Kindesalter wiederholt Krankenhäuser und Notaufnahmen in Schanghai von innen gesehen, seine Eltern arbeiteten in einer medizinischen Firma.

Weniger Reiz-Overkill wäre mehr gewesen

Eindrücklich mischt die Ausstellung „Vibratory Field“ Neurowissenschaft, Religion und Hightech, Mythos und Popkultur zu einem Weltbild im Zeichen „elektromagnetischer Gehirnforschung“, wie der Titel einer früheren Arbeit lautet: „Electromagnetic Brainology“. Durchweg wirkt dieses Werk allerdings von sich selbst getrieben, gehetzt, es grenzt an visuelle Gehirnwäsche. So käme es ihm zugute, die stets aufgedrehten Regler einer grellen Bildverstärkung hier und da herunterzufahren, um den Overkill an Reizen einzudämmen und der Rezeption ein Durchatmen zu gestatten. Wenn Lu­Yang zu dieser Einsicht gelangte, könnten sich seine Bilder grundlegender in Gedächtnis und Gehirn verdichten.

LuYang: Vibratory Field. Kunsthalle Basel; bis 21. Mai. Angeboten wird der lesenswerte Katalog des Kunstpalais Erlangen für 38 Franken.