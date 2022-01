Transmediale Berlin : Der heißeste Platz der Hölle

Der Himmel hängt tief im Film von Tian­zhuo Chen. Auf einer Insel stehen Gebetsmühlen, auf denen Mantras für die Zukunft aufgeschrieben sind. Sie schwingen im Wind, leise und doch klimpernd. Dann folgt der Szenenwechsel: Landmaschinen liegen brennend in der tibetanischen Wüste. Schädel flackern in gleißendem Licht auf, ebenso Grafiken, die nicht genau zu erkennen sind. Animation und Realität verschmelzen. Dazu erklingen tantrische Mönchsgesänge – ob das nun die Hölle oder der Himmel ist, bleibt ungewiss, so ungewiss wie die Frage, ob das Digitale eine Erlösung sein kann.

Dantes Inferno digital

Kevin Hanschke Volontär. Folgen Ich folge



In der Akademie der Künste im Berliner Hanseatenweg widmet sich das Kunstfestival Transmediale mit seiner Hauptausstellung „Abandon all hope ye who enter here“ den Auswüchsen des Digitalkapitalismus. Neun Künstler sollen erforschen, welche Folgen die Fehlfunktion und Instrumentalisierung von Technologie auf das menschliche Leben haben, heißt es im Eröffnungstext. Schon der Titel deutet die Wegrichtung an, in die die Kuratorin Lorena Juan geht: Über den Höllentoren in Dantes „Inferno“ ist „Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate“, „Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren“, eingraviert. Neun Höllenkreise gibt es in der „Göttlichen Komödie“ – Limbo, Lust, Wut, Völlerei, Gier, Häresie, Gewalt, Betrug und Verrat. Und diese sind auch die Themenschwerpunkte der Arbeiten dieser Tour durch die Digitalhölle. Überall fallen die Schlagworte der Kritik: „Technoscience“, „digitaler Turbokapitalismus“ und die „totalitäre Informatik“. Die digitale Sphäre, so scheint es hier, ist nur vom Bösen durchsetzt. Chens Dreikanalinstallation ist das erste Eingangstor und zeigt eine Welt ohne Menschen in einem Übergangsort der Elemente, von Wüste und Wasser. In der Mitte des Videos sind wieder aufgebahrte Schädel zu sehen, darüber klettern animierte Skorpione – Symbole der Wiedergeburt. Chen, die in Peking arbeitet und für ihre exzentrischen Videoarbeiten bekannt ist, schafft ein digitales Vanitasgemälde, das symbolgeladen und subtil zugleich ist.

Quälend ist hingegen die Installation „The Mad Man’s Laughter“ der libanesischen Künstlerin Alaa Mansour. Ihre brutale Collage zeigt Drohnenkämpfe, Soldaten im Nahen Osten, Folterungen und Aufnahmen aus Überwachungskameras. Diese „digitalarchäologischen Ausgrabungen“, wie die Künstlerin das Archivmaterial nennt, verbindet sie mit animierten Filmfragmenten aus Egoshooter-Computerspielen, wie GTA oder Doom. Militär und Unterhaltungsindustrie gehen in dem langatmigen und dennoch schockierenden Film eine Symbiose ein. Am Ende morpht sie die Gesichter der Menschen, die am meisten unter dem Krieg leiden, mit digitalen Bildern – den Flüchtlingen. Die Digitalisierung habe Freiheit, aber auch noch mehr Krieg über die Menschheit gebracht, scheint die Grundaussage dieser Videoarbeit zu sein.

Mehr zum Thema 1/

Optimistischer ist die in London und Freetown arbeitenden Künstlerin Ibiye Camp. Sie fängt in ihrem Video „Remaining Threads“ die untergegangene Webereikultur Nigerias ein. Der Straßenlärm der Metropole Buguma schafft eine sonore Klangkulisse, während immer wieder die Injiri-Tücher eingeblendet werden, die mit ihren feinen Mustern und expressiven Farben im Wind wehen. Seit zwanzig Jahren werden die Injiri-Kleider, die bei den religiösen Kalabari-Zeremonien getragen werden, in Massenproduktion und mithilfe digitaler Designvorlagen in China hergestellt, wodurch viele Weberinnen ihre Arbeit verloren. Ibiye Camp reflektiert diese wirtschaftliche Transformation und untersucht in ihrem Video auch die Folgen des Automatisierungsprozesses für die Religionsausübung und die soziale Rolle der Frauen. Doch anders als bei Mansour gibt es bei ihr noch etwas Hoffnung.