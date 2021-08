Geschichte des Designs : Die Tassen im Schrank der DDR

Er suchte die ideale, also menschenfreundliche und brauchbare Form der Dinge: Eine Berliner Ausstellung zeigt, wie der Designer Mart Stam am Geschmack von Walter Ulbricht scheiterte.

Zu den störrischsten Eigenschaften der meisten Dinge gehört es, dass sie politische Überzeugungen nicht haben und erst recht nicht weitergeben wollen. Ob eine Kaffeetasse mit einem verspielten Blümchenmuster von einem Designer mit fortschrittlichen, mit konservativen oder auch mit gar keinen Überzeugungen entworfen wurde, sieht man dieser Tasse nicht nur nicht an. Es kann auch dem, der aus dieser Tasse trinkt (um sich womöglich für die nächste politische Auseinandersetzung zu puschen), völlig egal sein. Zu den störrischsten Eigenschaften aller Ideologen gehört es aber, dass sie sich gegen diese Erkenntnis sperren.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



In der frühen Fünfzigern kam es, aus Anlass zum Beispiel von Tassen ganz ohne Muster und aufgrund der Annahme, dass so eine Tasse nicht nur ein Gefäß für Flüssigkeiten, sondern auch für eine Gesinnung sei, in der DDR zu einem heftigen Streit, der einem heute einerseits bizarr und andererseits, auf eine vertrackte Weise, zeitgemäß erscheint. Es ging um den Formalismus, womit aber nicht die von Wiktor Schklowskij und Roman Jakobson in den frühen Jahren der Sowjetunion begründete Denkschule gemeint war; als Formalismus galt vielmehr jegliche Ästhetik, die jetzt, nach Krieg und Naziherrschaft, da weitermachen wollte, wo Bauhaus und klassische Moderne hatten aufhören müssen: bei einer Architektur ohne Ornamente, einem Design ohne Schnörkel, bei schlichten Gebrauchsgegenständen aus industrieller Fertigung. Es ging darum, dass die Werktätigen über die Früchte ihrer Arbeit verfügten; nicht darum, sie mit gemalten Blümchen zu vertrösten

Das alles, so schimpften aber Walter Ulbrichts Geschmacksbeauftragte (die sich vom Genossen Stalin hatten inspirieren lassen), waren nur die Ausdrucksformen des internationalen Kapitalismus, zumindest aber die ästhetischen Verirrungen von Intellektuellen, denen es an Klassenbewusstsein mangelte. Das Volk wolle Erker, Simse, Ornamente. Und die Tassen in den Schränken der DDR sollten gemustert sein.

Die Moderne verlor, vorerst jedenfalls, diesen Streit – was ästhetisch das Pech der DDR war. Und ein persönliches Unglück war es für Mart Stam, den niederländischen Architekten und Designer, der in den späten Vierzigern und den frühen Fünfzigern der prominenteste Modernist in der DDR war. Und der einem größeren Publikum nur als der Erfinder des Freischwingers bekannt ist, obwohl er es verdient hätte, weltberühmt zu sein.

Luxuriöser als Porzellan

Stam hatte in den Zwanzigern die Hellerhofsiedlung in Frankfurt entworfen, eine Häuserzeile der Stuttgarter Weißenhofsiedlung, die ultramoderne Tabakfabrik der Firma Van Nelle in Rotterdam. 1930 war er in die Sowjetunion gegangen, wo er an der Planung der neuen Städte Magnitogorsk, Orsk und Makijiwka beteiligt war. Die Sowjetunion verließ er, als er gesehen hatte, unter was für menschenunwürdigen Bedingungen die Zwangsarbeiter in den Salinen Kasachstans leben (und oft sterben) mussten.

Kommunist blieb er aber, und 1948 ging er in die DDR, erst nach Dresden, wo er die Hochschule für Bildende Künste leitete, 1950 dann nach Berlin-Weißensee, als Rektor der Hochschule für angewandte Kunst. Eine kleine Ausstellung im Berliner Museum der Dinge dokumentiert diese Zeit. Und versucht zugleich zu illustrieren, wie Stam an den sozialistischen Verhältnissen scheiterte.

Mehr zum Thema 1/

Es ging nicht darum, dass die Avantgarde den bornierten Spießern ihre Formen aufgezwängt hätte. Es ging Stam um das genaue Gegenteil: Gerade weil die massenhafte industrielle Produktion die Herstellung von Gebrauchsgegenständen verbilligte, konnten umso mehr Ressourcen in deren Entwicklung und Gestaltung investiert werden. Und Stam betrieb, zusammen mit seinen Leuten, geradezu Forschungsarbeiten, um die ideale, also brauchbare, praktische und menschenfreundliche Form der Dinge zu finden. Deren Wesen nannte es, etwas hochtrabend, Stam, der überzeugt war, dass ein auf diese Weise hergestelltes Teeservice den Werktätigen einen größeren Luxus bot als das kostbarste, aber leider unpraktische Meißner Porzellan. Dass ihm dabei die Arbeit im Team wichtiger war als die eigene Urheberschaft, war daraus die Konsequenz. Für die meisten Exponate der Ausstellung zeichnen seine Mitarbeiter.

Der Streit mit umgekehrtem Vorzeichen

Ob die Werktätigen diesen Luxus zu schätzen lernten, lässt sich von heute aus nur schwer ermitteln. Der Genosse Ulbricht, in einem Brief an die neue, linientreue Leitung in Weißensee, wertete 1954 die Rückkehr zu Ornament und Schmuck als „bedeutende Fortschritte im künstlerischen Schaffen“. Stam hatte 1952 die DDR verlassen. Und es brauchte noch mindestens zehn Jahre (und die Hartnäckigkeit von Stams Schülern, die ja geblieben waren), bis die Moderne dann doch langsam ankam in der DDR.

Dass aber heute überall da, wo früher DDR war, der Streit mit umgekehrtem Vorzeichen geführt wird; dass jetzt also die Ostmoderne niedergerissen wird und neue Erker, Simse, Blümchen die endgültige Überwindung des Sozialismus markieren sollen: Das verschafft der Ausstellung und dem Rückblick auf den Formalismusstreit eine ganz wunderbare Aktualität. Heute wie damals glaubt das Geschmacksurteil, wonach die Blümchen und Ornamente schön und die schlichten Formen hässlich sind, ohne Begründungen auszukommen.

Die frühen Jahre. Mart Stam, das Institut und die Sammlung industrielle Gestaltung. Im Museum der Dinge, Berlin, Oranienstraße 25. Bis 30. August. Der Katalog kostet 36 Euro.