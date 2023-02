Die National Gallery erwirbt ein frühes Porträt von Max Pechstein. Einst hing es in der Berliner Wohnung des Auftraggebers, dessen Tochter es zeigt – in London tritt es nun in einen Dialog mit anderen Erneuerern der europäischen Kunst.

Lange Zeit galt zwischen der Londoner National Gallery und der Tate die Abmachung, dass Erstere mehr oder we­niger an der Wende vom neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert Halt machte, während die Tate sich der Kunst nach 1900 annahm. Eine Reihe interessanter Ankäufe bezeugen allerdings, wie der Begriff vom langen neunzehnten Jahrhundert von der National Gallery folgerichtig immer weiter ins zwanzigste Jahrhundert gedehnt wird, um auch die Zeit des dramatischen Umbruchs vor dem Ersten Weltkrieg in die chrono­logische Darstellung der westlichen Malerei seit dem Spätmittelalter einzubeziehen. Zugleich bemüht sich die National Gal­lery um die in England aus historischen Gründen schwach vertretene neuere deutsche Kunst.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Seit Anfang dieser Woche hängt dort die jüngste Neuerwerbung aus diesem Bereich: Max Pechsteins farbenprächtiges Porträt der fünfzehn Jahre alten Charlotte Cuhrt aus dem Jahr 1910. Mit breitem Hut und knalligem rotem Kleid, mit leicht gespreizten Beinen auf einem Sessel sitzend, scheint die Tochter des Berliner Kaufmanns und Bauunternehmers Max Cuhrt um damenhafte Allüre bemüht zu sein. Ihre weit aufgerissenen Augen verstärken den Eindruck jugendlicher Unschuld. Das Museum hat das Bild kürzlich für 630.000 Pfund beim Londoner Auktionshaus Bonhams er­steigert.

Der Auktionsweg des Gemäldes

Das bis 2008 im Besitz der Nachkommen von Max Cuhrt befindliche Bild hatte 2015 beim Auktionshaus Ketterer einen Preis von 825.000 Euro erzielt. Wenige Monate davor war es bei Sotheby’s in London mit einer Taxe von 600.000 bis 800.000 Pfund noch durchgefallen. Die etwas wechselhafte Rezeption im Handel ist damit zu erklären, dass das Porträt als Frühwerk Pechsteins noch nicht dem reiferen Stil des Künstlers entspricht, auf den Sammler des klassischen Expressionismus er­picht sind.

Der Reiz dieses Werkes für die National Gallery liegt aber gerade darin. Denn einerseits knüpft das 1,75 Meter hohe Gemälde, wie auch Gustav Klimts 2006 erworbenes Bildnis der Wienerin Hermine Gallia, an die Tradition ganzfigür­licher europäischer Porträtmalerei an, die das Londoner Museum in einem zen­tralen Raum mit einer vier Jahrhunderte umfassenden Folge vorführt, die in der Spätrenaissance mit Moretto da Brescia und Giovanni ­Battista Moroni beginnt und über An­thonis van Dyck, Thomas Gains­borough, Joshua Reynolds und Thomas Lawrence bis hin zu Eugène Delacroix im späteren neunzehnten Jahrhundert führt. Anderseits weist Pechstein den Weg in die Zukunft: Mit intensiven Farbflächen und sparsamer Linienführung demon­striert das Porträt Charlotte Cuhrts die frischen Impulse, die zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts von der französischen Avantgarde ausgingen und schließlich in eine zu­nehmend gegenstandslosere Formensprache mündeten.

Pechsteins Platz in der Kunstgeschichte der Moderne

Pechstein war das erste Mitglied der Künstlergruppe „Die Brücke“, das nach Paris ging. Dort kam er 1908 mit den neuen Kunstströmungen, insbesondere den Fauves in Berührung. Nach Berlin zurückgekehrt, hatte er Gelegenheit, sich durch die Einzelschauen der Galerie Cassirer mit Werken von Matisse und Cézanne näher auseinanderzusetzen. In diese Zeit fällt auch seine Bekanntschaft mit dem Berliner Architekten Bruno Schneidereit, der für Max Cuhrt ein großes Eckhaus am Kurfüstendamm errichtete. Die Familie bezog dort eine Wohnung, an der Ausstattung wirkte Pechstein mit.

Als Dekorateur ausgebildet, stand er damals an der Schwelle zum Durchbruch als freischaffender Maler. Seine finanzielle Situation war aber derart beengt, dass er sich mitunter nicht einmal Malmaterialien leisten konnte. Daher wohl auch die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, zumal Pechstein eine Zeitlang kostenlos in einem Dachatelier des Cuhrt’schen Mietshauses wohnen konnte. Er wurde nicht nur mit der Ausmalung des Treppenhauses beauftragt, sondern auch mit den in Schneide­reits aufwendige Einrichtung einzupassenden Porträts von Cuhrts Frau und beider Tochter beauftragt.

Eine kürzlich versteigerte Vorzeichnung zu dem Gemälde der National Gallery zeigt, dass Pechstein es von Beginn an für den bombastischen, dunkelgebeizten Rahmen konzipiert hat, den Schneide­reit zusammen mit einer Truhe entworfen hatte, auf dem das Porträt ruhte. Die intensiven Farben des Interieurs finden im Hintergrund der Leinwand ebenso Widerhall wie die barocken Formen des Rahmens. Sie verleihen der Darstellung den durch den wässrigen Blick Char­lottes bekräftigten Charakter eines Spiegelbildes.

Mehr zum Thema 1/

Das Porträt wurde 1911 in der dritten Ausstellung der Neuen Sezession gezeigt. Der Kritiker der Zeitschrift „Cicerone“ fand es effektvoll, sah aber „keine Veranlassung zu der nur auf den allergrellsten, ungemischten Tönen beruhenden Koloristik“, die er für reine Willkür hielt. Diese Einschätzung wird durch die vorübergehende Hängung der Neuerwerbung in der zu den meistbesuchten Räumen des Museums gehörenden Galerie mit Werken des Postimpressionismus widerlegt.

Sie stellt das Bild zwischen Matisses 1908 entstandenes Porträt der Bildhauerin Greta Moll und eine Picasso-Leihgabe aus dem Jahr 1901. Pechstein tritt hier außerdem in einen Dialog mit Van Gogh, Gauguin, Seurat und anderen Erneuerern der europäischen Kunst, die „aufrichtige Empfindung“ durch neue gestalterische Stilrichtungen zu vermitteln suchten. Die Neuerwerbung, die gerade rechtzeitig für die am 25. März in der National Gallery eröffnende Ausstellung „After Impressionism“ kommt, in der das Bild denn auch zu sehen sein wird, ergänzt diesen ästhetischen Austausch nun um den deutschen Expressionismus.