Je näher man den Menschen kommt, desto rätselhafter werden sie: „Blonde girl with shiny lipstick“, N.Y.C. 1967 Bild: The Estate of Diane Arbus

Die Faszination für Randständiges hat Diane Arbus von Anbeginn begleitet. Schon 1961 veröffentlichte „Harper’s Bazaar“ ihre Porträts von fünf Sonderlingen mit selbstsprechenden Namen: Uncle Sam; Jack Dracula, The Marked Man; Miss Cora Pratt, The Counterfeit Lady; His Serene Highness Prince Robert de Rohan Courtenay sowie William Mack, Sage of the Wilderness. Letzteren beschrieb die Fotografin als eine „Art bepelzten Rasputin, höfisch, ermüdend und gruselig“. Auf dem Bild thront der edle Obdachlose schmuckbehangen, prophetenbärtig und mit glänzendem Blick über allerlei Gerümpel. Was folgte – und unveröffentlicht blieb – war der Einstieg in die Welt des Horrors mit Aufnahmen eines Monster-Maskenbildners, „menschlicher Nadelkissen“, kopfloser Männer und Frauen sowie Wachsfiguren von Mördern und deren Opfern.

Um 1962 wechselte Arbus von der Kleinbildkamera zum quadratischen Mittelformat, das zu einem Kennzeichen ihres Stils werden sollte. Das betraf nicht nur die Proportionen der Aufnahmen, damit einher ging auch die Abkehr von der bisher bevorzugten Körnigkeit zugunsten einer schärferen Klarheit, eines größeren Kontrast- und Detailreichtums. Auf den ersten Blick weniger künstlerisch, sondern eher dokumentarisch als zuvor, gewannen die Bilder an Dichte und Rätselhaftigkeit. Neben Themen, die auf ihren eigenen, privilegierten Familienhintergrund verweisen – Kinder der Reichen und Berühmten sowie ebendiese –, widmete sich die Fotografin jetzt einer ausgreifenden „Anthropologie der Gegenwart“. Doch wiederum herrschte das Interesse am Bizarren, Abseitigen vor: So begeisterte sie sich für Krabbel- und Stabwirbel-Wettbewerbe, für Nudistencamps, Altersheime und Tanzlokale. Daneben fotografierte sie Menschen mit ihren Hunden als „odd couples“, Doppelgänger berühmter Zeitgenossen, Künstlerpartner, Zwillinge, Kleinwüchsige, Transvestiten, Oben-ohne-Tänzerinnen, nicht zu vergessen die geistig Behinderten, denen sie sich in ihren drei letzten Lebensjahren immer wieder widmete und die sie bisweilen in seltsamen Maskeraden zeigte.

Ein irritierendes Labyrinth

Der bis heute verbreiteten Auffassung, sie habe sich spezialisiert auf „subjects perverse and queer“, wie selbst ihr Bruder 1965 in seinen Memoiren schrieb, widersprach sie vehement. Es gehe ihr nicht darum, entgegnete sie, einen „schmutzigen Katalog“ zu erstellen. Vielmehr bemühe sie sich ja gerade darum, die Menschen nicht als Freaks zu zeigen, sondern als Individuen, deren Anderssein sie heraushebe, ja adele.

Nach Arbus’ Freitod 1971 hat ihr ehemaliger Assistent Neil Selkirk die Negativfilme und Kontaktabzüge von etwa 7500 Rollen geordnet und – als Einziger von den Nachlassverwaltern dazu ermächtigt – im Lauf der folgenden Jahre zahlreiche Silbergelatineabzüge angefertigt, vor allem für Ausstellungen und Publikationen. Weil er jeweils einen pro Motiv für sich behielt, kamen bis zur Jahrtausendwende 454 Abzüge zusammen. Dieses Konvolut hat die Schweizer Mäzenin Maja Hoffmann 2011 für ihre Luma-Stiftung erworben – und stellt es nun, zum hundertsten Geburtstag der Fotografin, in ihrer Kunsthalle in Arles aus.

Im Zentrum: Die Quintessenz des Lebenswerkes

Die Schau, „Diane Arbus. Constella­tion“, irritiert und fasziniert zugleich. Es fehlt, was gemeinhin eine Ausstellung ausmacht: eine Struktur, ein Parcours, ein Katalog oder auch nur Saaltexte. Die 454 Fotografien hängen wie vom Zufall angeordnet gerahmt an übermannshohen Metallgestängen, die in der tausend Quadratmeter großen Galerie principale eine Art Labyrinth mit Durchblick formen. Manche Bilder hängen in Augen-, andere in Kniehöhe, etliche über den Köpfen der Besucher, von wo aus sie Deckenstrahler beim Aufblicken blenden. Meist hängen je zwei identische Rahmen Rückseite an Rückseite; wo sich nur ein einziger Rahmen findet, ist er hinten verspiegelt, wie auch, in voller Höhe und Breite, die Rückwand des Riesensaals. Der Verdoppelungs- und Vexierbildeffekt ist verblüffend – und emblematisch für eine Schau, die bis auf die in einem Heftchen mitgereichten Bildlegenden auf jede Erklärung, jede Interpretation, jede Kontextualisierung verzichtet. Ja, nicht einmal wird hier Kapital geschlagen aus der Besonderheit, dass ein Drittel der Fotos erstmals öffentlich zu sehen ist

Dass der bei Luma für Fotografie zuständige Kurator Matthieu Humery einzig und allein aufs Visuelle fokussiert, mag man denkfaul, reißerisch, ja unwissenschaftlich nennen. Man kann es aber auch anders sehen und „Diane Arbus. Constellation“ als eine Mischung aus Crashkurs und Satellitenbild, aus Tiefseetauchgang und „All you can eat“-Buffet betrachten. Kenner wie Unbeleckte dürfen in dieser umfangreichsten Arbus-Präsentation je nach Lust und Laune ein- und auszoomen, von einem Format, Zeitabschnitt, Themenfeld zum andern flattern, Altbekanntes neben neu zu Entdeckendem bestaunen.

Irgendwann aber in diesem Durcheinander der Wege und Möglichkeiten landet man in einer Art Lichtung, die sich vom Labyrinth-Raster durch ihre gerundete Form abhebt. Hier sind auf vier Gestängen die Bilder der „Box of Ten Photographs“ verteilt, des legendären Portfolios, das die Fotografin in ihren letzten Lebensjahren so viel Zeit und Mühe gekostet hat (und von dem sie nur vier Exemplare verkaufen konnte). Es sind die Bilder, die als Ikonen aus dem Lebenswerk herausragen: der mexikanische Zwerg mit seinem Mona-Lisa-Lächeln, der fragile jüdische Riese mit seinen Eltern aus Spießbürger-Granit, das geckogesichtig verdrossene Königspaar eines Seniorenballs und sieben weitere, längst weltberühmte Bilder – die Quintessenz ihres Schaffens.

Diane Arbus. Constellation. Luma, Arles; offenes Ende. Kein Katalog