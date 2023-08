Schon erstaunlich, dass eine Schlüsselfigur des belgischen Fin de Siècle trotz fast 130 Ausstellungen, Auszeichnungen und prestigeträchtiger Verkäufe, großzügiger Aktivitäten als Mäzenin und der Ausrichtung von prominent besetzten Musiksalons, darunter mit Claude Debussy, heute außerhalb des Landes nur ein Achselzucken auslöst. Am ehesten klingelt es noch bei dem Nachnamen. Anna Boch entstammte dem belgischen Teil des Fayence-Imperiums Villeroy & Boch. Und sie ging in die Van-Gogh-Forschung ein als die erste und letzte Sammlerin, die dem damals umstrittenen Niederländer ein Gemälde abkaufte. Für „Roter Weinberg in Montmajour“ hatte sie 400 Francs bezahlt. Es entstand 1888 in Arles. 1891 kaufte Boch ein Jahr nach van Goghs Tod noch „La Crau mit blühenden Pfirsichblüten“ für 350 Francs. Lange blieben diese Bilder nicht in ihrer Sammlung. Nach 1907 verkaufte sie beide für 10.000 Francs weiter, um sich stattdessen „Saint-Tropez, La Calanque“ von Paul Signac zu gönnen. Heute befindet sich „Roter Weinberg in Montmajour“ im Puschkin-Museum in Moskau.

Sie ist noch viel zu unbekannt

Wie aber steht es mit Bochs eigenen künstlerischen Hinterlassenschaften? Sie reichen von Bildnissen großbürgerlicher Damen, die sich im Garten der sommerlichen Blumenpracht erfreuen, bis zu hart arbeitenden Frauen, die riesige Körbe mit Fischen nach Hause schleppen. In der Ausstellung „Impressionistinnen“ von 2008 suchte man noch vergeblich nach dem Namen Boch. Dabei läge es eigentlich auf der Hand, diese belgische Gleichgesinnte mit ihren Kolleginnen Berthe Morisot und Mary Cassatt zu vergleichen – neben Marie ­Bracquemond und Eva Gonzalès zwei Malerinnen, die in der Frankfurter Schirn 2008 im Mittelpunkt standen.

Die biographischen Parallelen sind frappierend: Alle drei stammten aus wohlhabenden Familien, die auch die Töchter in ihrer künstlerischen Entwicklung förderten. Weil die Ausbildung in bildender Kunst Männern vorbehalten war, wich man auf Privatunterricht bei renommierten Künstlern aus. Bochs Lehrer, Isidore Verheyden, riet den Eltern, die Tochter zum Kunststudium nach Paris zu schicken. An der dortigen Académie Julian schrieb sie sich 1868 ein. Die soziale Herkunft half dem Trio auch beim Einstieg in die jeweiligen Kunstszenen. Boch schloss sich 1885 als einzige Frau den belgischen Gruppen Les XX und La Libre Esthétique an, die ihr Cousin Octave Maus leitete.

175 Jahre nach Bochs Geburt lässt sich nun in Ostende umfangreich studieren, wie es mit der Malerin, die nie geheiratet und auch keine Nachkommenschaft hinterlassen hat, weiterging. 1892 trat sie der Belgischen Liga für Frauenrechte bei. Zum Start des Salon d’Art Belge in Paris beklagte sie 1927, dass dieser „Malerinnen nicht ehrte“. Sie selbst konnte sich über mangelnde Öffentlichkeit nicht beklagen, half aber trotzdem auffällig oft anderen Künstlerinnen durch Einkäufe, darunter Lucie Cousturier, Schülerin von Paul Signac und als begeisterte Reisende und engagierte Kämpferin für die Emanzipation afrikanischer Völker die jüngere Ausgabe ihrer selbst.