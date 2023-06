Am 8. April 1665 erleben sechs Fischer bei ihrer Arbeit in der Ostsee vor Stralsund ihr blaues Wunder. Am Himmel erscheint ein Vogelschwarm, der sich erst „in einen Klumpen“, dann in ein Segelschiff verwandelt; aus dem Schiff werden zwei Flotten, die sich mit „Rauch und Feur“ be­kämp­fen, bis einer der Segler sämtliche Masten verloren hat. Schließlich er­scheint über den Türmen der städtischen Nikolaikirche „eine platte runde Form wie ein Teller / und wie ein großer Mannshut umbher begriffen“ und bleibt dort stehen, bis es Abend wird. Am folgenden Tag leiden die Fi­scher, die vor der Erscheinung in ihre Hütten geflüchtet sind, an „groß Zittern und Beschwer“, weshalb „gelahrte und verständige Leute“ sich „allerhand Ge­dancken“ machen. Doch die Deutung des Geschehens müssen sie „allein . . . dem Höchsten GOTT“ überlassen.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

So steht es in einem Flugblatt, das zwei Tage nach dem Ereignis in Stralsund ge­druckt wird und eine Welle von weiteren Veröffentlichungen auslöst. Am 20. April beschreibt das in Berlin erscheinende Blatt „Allgemeine Ordi­nari und Postzeitungen“ die Vision der Fischer. Kurz darauf bringt ein Leipziger Flugblatt die erste bildliche Darstellung der Geschichte. Hier werden alle Einzelheiten des ursprünglichen Be­richts ge­treulich rekapituliert – bis auf die „platte runde Form“, die nicht wie ein Teller mit Hutkrempe, sondern wie ein freundliches Mondgesicht aussieht.

Die Spur des Ufos führt nach Nürnberg

Knapp dreihundertfünfzig Jahre später entdeckt der Kunsthistoriker Moritz Wullen eine andere Illustration der Stralsunder Geschehnisse in einem 2010 publizierten Buch, das von unbekannten Flugobjekten von der Antike bis heute handelt. Die Vorlage dieses Bildes stammt wiederum aus ei­nem Band, den der Polyhistor und Kirchenliederdichter Erasmus Francisci 1680 in Nürnberg drucken ließ: „Der wunder-reiche Überzug unserer Nider-Welt, Oder Erd-umgebende Lufft-Kreys“. Wullen, Leiter der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin, sucht nach der Urfassung der darin wiedergegebenen Anekdote, findet die Flugblätter und die Zeitungsmeldung und eine weitere Version im „Theatrum Europaeum“, dem bei Merian in Frankfurt am Main verlegten Geschichtsreihenwerk über das siebzehnte und frühe achtzehnte Jahrhundert.

So entsteht die Idee zu der Ausstellung „UFO 1665“, die jetzt am Berliner Kulturforum zu sehen ist. Wobei mit dem Be­griff „Ausstellung“ zu­gleich zu viel und zu wenig gesagt ist. Denn die Präsentation, die Wullen eingerichtet hat, ist nicht nur eine Samm­lung von Dokumenten, sondern selbst ein Dokument: das materielle Ergebnis einer Recherche und der sichtbare Teil eines Gedankengangs. Von den Bild- und Er­zähl­va­rian­ten des Stralsunder Er­eig­nis­ses ausgehend durchstreift Wullen die Kompendien des frühneuzeitlichen Wissens und findet überall Vorläufer und Spiegelungen der „Luftschlacht“ über der Ostsee – sei es im Dinkelsbühler Blutregen von 1554, der von den Zeitgenossen als Vorzeichen der Apokalypse gedeutet, aber wohl durch Saharastaub verursacht wurde, sei es in den Vorstellungen von Luftschiffen und Mondraketen, die seit Lana Terzis Projekt eines mithilfe von Vakuumschalen aufsteigenden Himmelsfahrzeugs durch die abendländische Publizistik geisterten.

Der spekulierende Jesuit Terzi veröffentlichte seinen Entwurf nur fünf Jahre nach der Vision der Stralsunder Fischer. Es war die Zeit, in der die Bildwelten des Christentums und der wiederentdeckten Antike in den Sog des gerade entstehenden wissenschaftlichen Weltbilds gerieten und einerseits für symbolische Kon­fusion, an­de­rer­seits für immer neue visuelle Be­fruch­tung sorgten. Das Titelblatt einer 1660 in Nürnberg gedruckten Ausgabe der „Exstatischen Himmelsreise“ des Athanasius Kircher zeigt den jesui­tischen Universalgelehrten am Arm eines Engels, der ihm den Weg durch unser Sonnensystem weist. Die Abstände und Umlaufbahnen von Erde, Mars, Merkur, Venus und Jupiter sind fast korrekt wiedergegeben, nur jenseits des Saturns folgt der Stich dem Muster des alten ptolemä­ischen Weltbilds.

Noch hundert Jahre später schwankt die Bebilderung von Eberhard Christian Kindermanns „Geschwinder Reise auf dem Lufft-Schiff nach der obern Welt“ zwischen planetarischer Kartographie und allegorischem Hokuspokus. Aber in­zwischen ha­ben mit der Gestalt des Mi­cromégas in Voltaires „Candide“ die Au­ßerirdischen die Szene betreten. Ihre Ge­stalt, anfangs noch anthropomorph, be­ginnt bald zwischen Schreck- und Wunschbild zu oszillieren, doch die Ge­wissheit ihrer Existenz wird das kollek­tive Imaginäre der Menschheit nicht mehr verlassen.

Die Schau geht anders vor als an­de­re Ausstellungen. Sie erläutert nicht ihre Ex­ponate – Stiche, Holzschnitte, aufgeschlagene Bücher – mit Texttafeln und Bildpostern, sondern beglaubigt umgekehrt die Wandtexte und -bilder durch die Ob­jekte. Dadurch bekommen die Originale ein neues Gewicht. Sie verlieren an Au­ra und gewinnen an Deutlichkeit. Man be­greift, dass auch ein Kupferstich zu ei­ner Lully-Oper nicht nur Verzierung war, sondern ein Instrument der Wissensproduktion. Die Uhr des Fortschritts tickte überall, selbst in dem Bild von Phaetons Rossen, die aus den Wolken fallen.

Mehr zum Thema 1/

Nur im letzten Kapitel, das die Brücke zur Jetztzeit schlägt, steht sie still. Den Fotos von Ufo-Sichtungen, mit denen die Ausstellung endet, fehlt der Zauber der barocken Illustrationen. Dass die Kupferstecher im siebzehnten Jahrhundert nicht jenen Teller mit Hutkrempe zeigen wollten, der den Stralsunder Fi­schern erschienen war, wird so auch ästhetisch verständlich. Ihr Gott war der Herr aller Dinge, er brauchte keine Untertassen, um der Welt ein Zeichen zu geben. Uns bleibt als Ersatz das unbekannte Flugobjekt am Ho­­ri­zont des Unglaubens.

UFO 1665. Die Luftschlacht von Stralsund. Kunstbibliothek Berlin, bis zum 27. August. Der Katalog kostet 24 Euro.